Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

El argentino abandonó en la vuelta 37 del GP de Estados Unidos, sumó su cuarta carrera seguida sin puntos y reconoció las dificultades que atravesó durante la competencia.

Franco Colapinto vivió otro domingo complicado en la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar en la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimoctava fecha del calendario, después de una carrera en la que la estrategia no dio resultado y un incidente con Arvid Lindblad provocó daños importantes en su monoplaza.

Colapinto explicó las dificultades que tuvo en el GP de Estados Unidos

El representante argentino calificó la competencia como “dura y difícil” y reconoció que la elección de largar con neumáticos duros fue una propuesta propia. Sin embargo, la estrategia no le permitió obtener los resultados esperados, en parte por el “mucho tráfico” que encontró durante la carrera.

A ese panorama se sumó el choque con Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, que le ocasionó importantes daños en el auto y terminó por dejarlo fuera de competencia en la vuelta 37.

Cuatro carreras sin sumar puntos y el desafío de cambiar la tendencia

El abandono en Estados Unidos prolongó la racha adversa de Colapinto, que ya acumula cuatro Grandes Premios consecutivos sin conseguir puntos. El resultado representa otro obstáculo para el argentino, que necesita recuperar competitividad en el tramo final de la temporada.

Después de una jornada frustrante, el piloto dejó en claro que el trabajo será clave para intentar cambiar el presente. “Hay que trabajar para revertir esto”, sostuvo, con la mirada puesta en las próximas carreras y en la necesidad de encontrar respuestas para dejar atrás esta seguidilla negativa.