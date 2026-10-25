Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

El argentino abandonó en la vuelta 37 del GP de Estados Unidos, sumó su cuarta carrera seguida sin puntos y reconoció las dificultades que atravesó durante la competencia.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 21:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Franco Colapinto vivió otro domingo complicado en la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar en la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimoctava fecha del calendario, después de una carrera en la que la estrategia no dio resultado y un incidente con Arvid Lindblad provocó daños importantes en su monoplaza.

LEER MÁS: Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Colapinto explicó las dificultades que tuvo en el GP de Estados Unidos

El representante argentino calificó la competencia como “dura y difícil” y reconoció que la elección de largar con neumáticos duros fue una propuesta propia. Sin embargo, la estrategia no le permitió obtener los resultados esperados, en parte por el “mucho tráfico” que encontró durante la carrera.

A ese panorama se sumó el choque con Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, que le ocasionó importantes daños en el auto y terminó por dejarlo fuera de competencia en la vuelta 37.

Cuatro carreras sin sumar puntos y el desafío de cambiar la tendencia

El abandono en Estados Unidos prolongó la racha adversa de Colapinto, que ya acumula cuatro Grandes Premios consecutivos sin conseguir puntos. El resultado representa otro obstáculo para el argentino, que necesita recuperar competitividad en el tramo final de la temporada.

Después de una jornada frustrante, el piloto dejó en claro que el trabajo será clave para intentar cambiar el presente. “Hay que trabajar para revertir esto”, sostuvo, con la mirada puesta en las próximas carreras y en la necesidad de encontrar respuestas para dejar atrás esta seguidilla negativa.

Colapinto
Noticias relacionadas
Franco Colapinto afrontará este sábado la tercera práctica libre y posteriormente será el turno de la clasificación.

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

colapinto quedo decimoquinto en austin y prepara la remontada para el domingo

Colapinto quedó décimoquinto en Austin y prepara la remontada para el domingo

colapinto fue penalizado con 10 puestos en el gp de estados unidos

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

discreta actuacion de colapinto en la primera practica para el gp de estados unidos

Discreta actuación de Colapinto en la primera práctica para el GP de Estados Unidos

Lo último

River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: Que disfruten más allá del resultado

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: "Que disfruten más allá del resultado"

Último Momento
River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Acassuso empató con Central Norte y descendió a la Primera B Metropolitana

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: Que disfruten más allá del resultado

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: "Que disfruten más allá del resultado"

Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Ovación
Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Alonso quedó ilusionado con Colón y destacó la identidad que mostró el equipo en Bolívar

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: Que disfruten más allá del resultado

Lionel inauguró la Messi Cup con un mensaje emotivo para los juveniles: "Que disfruten más allá del resultado"

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Colapinto sufrió otro golpe en Estados Unidos y lanzó un mensaje para revertir su mal momento

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Colón se ilusiona: Morón perdió y el Sabalero quedó a un punto del tercer puesto

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre