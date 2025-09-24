Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

El argentino Franco Colapinto, quien actualmente corre para Alpine de Fórmula 1, recordó la época en la que se fue a vivir a Europa. "No tenía a nadie", dijo

24 de septiembre 2025 · 17:41hs
Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

El piloto argentino Franco Colapinto, quien actualmente corre para la escudería Alpine de Fórmula 1, recordó la época en la que se fue a vivir a Europa: “Tenía 13 o 14 años y estaba solo”. En diálogo para Beyond The Grid, el podcast oficial de la F1, contó que fue complicado. "Cuando todo va bien es fácil disfrutar, pero cuando no va bien y estás solo...”, dijo.

Además, confesó: “No tenía ningún amigo. Yo estaba en una fábrica, no había nada. Estaba solo, no tenía manager, solo estaba con los mecánicos todos los días”.

Colapinto, a fondo en la F1

Pese a lo dura que fue aquella época, Colapinto siempre se mantuvo firme en búsqueda de cumplir su sueño de llegar a la Fórmula 1 y prueba de ello es una situación que revivió en el mencionado podcast: “Después de una carrera en Inglaterra, había que cruzar el canal y tuve que mostrar el pasaporte porque era argentino. Me bajé, mostré los papeles que mis papás habían firmado para que pudiera viajar solo y la mujer que lo recibió me dijo: ‘No podés estar acá, tenés que estar en el colegio’. Le dije que estaba ahí para hacer lo que amo, porque para mí la mejor escuela es vivir la vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo”.

Por último, reveló el valor que tuvieron sus padres al aceptar que se vaya a Europa solo para competir: “Todos pensaron que estaba loco por hacer eso, que mi familia estaba loca por dejarme hacerlo. ¿Quién dejaría que su hijo tan pequeño se vaya a la otra parte del mundo donde no sabe el idioma? No creo que muchos padres hagan eso. En ese momento fue una decisión muy difícil para ellos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1970841129592488362&partner=&hide_thread=false

Colapinto está disputando su segunda temporada en la Fórmula 1. El año pasado debutó en dicha categoría con la escudería británica Williams, corrió en nueve Grandes Premios y llegó a sumar cinco puntos gracias al octavo y décimo puesto obtenidos en los GP de Azerbaiyán y Estados Unidos, respectivamente.

En este 2025, Colapinto corrió en 11 Grandes Premios con la escudería francesa Alpine, que es la peor de la parrilla, y aún no pudo sumar puntos.

Colapinto Fórmula 1 Europa
Noticias relacionadas
asi fue el choque de colapinto en la clasificacion del gp de azerbaiyan

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

colapinto sufrio un fuerte choque en la q1 del gp de azerbaiyan de la formula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

los horarios que se vienen para franco colapinto en el gp de azerbaiyan de la formula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

formula 1 on board: asi es una vuelta en el gp de azerbaiyan

Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán

Lo último

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

Último Momento
Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

Ovación
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad