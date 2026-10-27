Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

El Unión de Leonardo Madelón está décimo en la Zona A del Clausura, con 17 puntos, a dos de la zona de clasificación. Se viene Newell's, rival directo.

Unión afrontará las dos últimas fechas de la fase regular con un objetivo concreto: meterse entre los ocho primeros de la Zona A y avanzar a los playoffs. El triunfo ante Estudiantes de La Plata por 3-1 le permitió cortar una racha de cinco partidos sin ganar, pero el margen de error sigue siendo mínimo.

El Tatengue suma 17 puntos, ocupa el décimo puesto y necesita volver a encadenar resultados positivos para sostener sus aspiraciones.

El próximo compromiso será este domingo, desde las 18.30, frente a Newell’s en Rosario, un rival que hoy ocupa el sexto lugar con 21 unidades. Luego, Unión recibirá a Vélez, uno de los equipos que pelea en los primeros puestos. Dos partidos exigentes y con poco margen para especular.

La tabla y la distancia con los playoffs para Unión

Con 14 partidos disputados, Unión está a dos puntos de Independiente, que ocupa el octavo puesto con 19 unidades y hoy marca el límite de la clasificación. Por delante también aparecen San Lorenzo, con 18; Gimnasia de Mendoza, con 20; y Newell’s, con 21.

La pelea está abierta, pero no depende únicamente de lo que haga el equipo rojiblanco. Unión necesita sumar y, al mismo tiempo, seguir de cerca los resultados de sus rivales directos, especialmente de los equipos ubicados entre el sexto y el noveno lugar.

La victoria frente a Estudiantes fue un paso importante para recuperar terreno y confianza. Sin embargo, el desafío será transformar ese impulso en regularidad, algo que le costó conseguir durante el torneo.

Newell’s, una final anticipada en Rosario para Unión

El primer obstáculo será Newell’s, que suma 21 puntos y también busca asegurar su lugar en la próxima instancia. El conjunto rosarino recibirá a Unión y luego tendrá que visitar a Instituto, uno de los líderes de la zona.

LEER MÁS: Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Para el Tatengue, el encuentro representa una oportunidad doble: sumar fuera de casa y descontarle puntos a un rival directo. Una victoria permitiría acercarse a la Lepra y mejorar su posición antes de la última jornada. Una derrota, en cambio, complicaría el panorama y dejaría a Unión obligado a mirar otros resultados.

Vélez, el último desafío en Santa Fe

En la fecha final, Unión jugará como local frente a Vélez, que suma 27 puntos y comparte el segundo escalón de la tabla con Boca y Defensa y Justicia. El Fortín llegará con la intención de sostener su posición entre los primeros puestos, aunque su situación dependerá de lo que ocurra en la jornada anterior.

Prensa Unión

Por eso, el partido en el 15 de Abril puede adquirir un valor decisivo, tanto por la necesidad de Unión de sumar como por la exigencia que implica enfrentar a uno de los equipos más sólidos de la zona.

Qué deben afrontar los rivales directos

La carrera por los últimos lugares de clasificación también tendrá cruces importantes para los equipos que están por encima de Unión:

Newell’s (21 puntos): recibe a Unión y visita a Instituto.

Gimnasia de Mendoza (20): visita a Lanús y luego recibe a Independiente Rivadavia.

Independiente (19): visita a Defensa y Justicia y después recibe a Deportivo Riestra.

San Lorenzo (18): visita a Vélez y cierra como local ante Platense.

Unión (17): visita a Newell’s y recibe a Vélez.

El calendario presenta dificultades para todos, pero Unión tiene una particularidad: enfrentará de manera directa a uno de los equipos que hoy está dentro de los ocho, antes de cerrar ante un rival ubicado en la parte alta.

Dos fechas para definir el destino de Unión

Unión llega a la recta final con posibilidades matemáticas de clasificación, aunque necesita resultados que lo acerquen a los puestos de playoffs. La victoria ante Estudiantes le devolvió aire, pero ahora debe respaldarla con puntos ante Newell’s y Vélez.

LEER MÁS: Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

La cuenta es sencilla en su planteo, aunque compleja en la cancha: ganar, sumar todo lo posible y esperar que alguno de sus competidores deje puntos en el camino. El domingo en Rosario será el primer examen. Después, en Santa Fe, tendrá la última oportunidad para intentar meterse entre los ocho mejores de la Zona A.