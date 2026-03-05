Facundo Castro, a fondo en Colón: "Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol"

El delantero de Colón, Facundo Castro, habló sobre el inicio de la Primera Nacional, la pausa por la huelga en AFA y lo que viene ante Acassuso

Mientras Colón espera retomar la acción en la Primera Nacional, el delantero Facundo Castro analizó el presente aprovechando el parate de la AFA y el desafío que se viene frente ante el sorprendente Acassuso , único puntero de la zona A, por la 5ª fecha.

En diálogo con el programa La Central Deportiva, que se emite por Cadena 3 (101.7), el atacante consideró que la pausa en el torneo puede resultar útil para el plantel. “ Este parate es un buen momento para ajustar cosas y mejorar. Los últimos dos resultados nos dejaron con bronca, pero esto recién comienza. Igual vamos por buen camino”, señaló.

En lo personal, el atacante reconoció que se siente cómodo dentro del equipo, aunque mantiene una cuenta pendiente: el gol. “Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue. Las dos veces que entré desde el banco creo que lo hice bien”, comentó.

Facundo Castro.jpg Facundo Castro analizó el presente de Colón. Prensa Colón

La cuenta pendiente de Castro en Colón

El delantero también valoró la posibilidad de seguir en el club tras un 2025 complicado para el Sabalero. “Soy un privilegiado y estoy feliz de poder tener una nueva temporada en este club. El año pasado fue muy malo. Ezequiel Medrán me dijo que confiaba en mí y me quería en el proyecto”, reveló.

En cuanto al clima interno, destacó la unión del grupo y el compromiso con el objetivo de la temporada. “Se armó un grupo espectacular y vamos a dar pelea. Hay gente muy positiva y eso está muy bueno. Entrenamos a muerte y tenemos un objetivo muy claro que lo recordamos todos los días”, expresó.

La obligación de salir a ganar siempre

Castro también hizo referencia a la competitividad de la categoría. “El fútbol en general se volvió muy parejo. Estamos en una categoría difícil representando a un club de Primera División, así que hay que salir a cualquier cancha y ser competitivos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, hizo autocrítica sobre lo ocurrido la temporada pasada. “El año pasado había jugadores de muchísima jerarquía y no se dio. Pasaron cosas realmente insólitas que no pueden volver a suceder”, admitió.

Facundo Castro UNO Santa Fe | José Busiemi

El atacante también destacó la respuesta del público cuando el equipo logra transmitir compromiso dentro de la cancha. “La presencia que está marcando el equipo hace que el hincha se sienta identificado”, afirmó.

Sobre su futuro, contó que recibió consultas desde Nueva Chicago, club donde dejó un buen recuerdo, aunque su decisión fue clara. “Siempre preguntan por mi situación, pero desde que Ezequiel y Diego Colotto me dijeron para continuar, yo puse mi cabeza acá”, explicó.

Finalmente, Castro habló del proceso de adaptación que vive el plantel tras la renovación de muchos nombres. “Es difícil cuando se renueva gran parte del plantel. Con los chicos nos estamos conociendo”, dijo.

Lo que viene ante Acassuso

Pensando en lo que viene, el delantero dejó en claro la postura del equipo para el cruce ante Acassuso: “Va a ser un partido difícil, pero no tenemos que desviarnos de lo que venimos haciendo. Vamos a ir a ganar, no hay alternativa cuando se sale a la cancha con esta camiseta”.