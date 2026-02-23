Colón dio pelea, pero perdió con Amancay y se hunde aún más en la Liga Argetina

Colón perdió como local ante Amancay de La Rioja por 87-82 y no logra mejorar en la Liga Argentina, donde está complicado con la permanencia

En el gimnasio Roque Otrino, Colón (6-16) no logró cortar la mala racha y cayó frente a Amancay de La Rioja por 87 a 82, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Norte de la Liga Argentina . De esta manera, el Rojinegro acumuló su quinta derrota consecutiva, mientras que el elenco riojano mejoró su marca a 18-8.

El trámite fue equilibrado en el primer cuarto, con ambos equipos mostrando efectividad y un goleo alto. Sin embargo, con el correr de los minutos la visita encontró respuestas en el juego colectivo y lastimó desde el perímetro, factores que le permitieron tomar una ventaja importante antes del descanso.

En el tercer segmento, Colón intentó reaccionar y volvió a ponerse en partido a partir de una defensa más intensa y algunas buenas decisiones en ofensiva. Incluso en el cierre llegó a presionar el marcador, pero no le alcanzó para revertir la historia y la victoria terminó viajando hacia La Rioja.

Ahora el Sabalero deberá cambiar rápidamente el chip, ya que se le aproxima una gira determinante por Mendoza. El 28 de febrero visitará a Huracán Las Heras, en lo que será la primera de dos verdaderas finales frente al otro equipo que lucha por evitar el descenso.

Síntesis de Colón y Amancay

COLÓN 82: Joaquín Fernández 14, Bautista Fernández 3, Germán González 23, Hans Feder Ponce 21, Juan Lozano 15 (FI) Santiago Costa 2, Franco Mierke 0, Estanislao Crespi 0, Thiago Chemez 0, Andrés Jaimes 4. DT: Leandro Spies.

AMANCAY 87: Gonzalo Alonso 15, Pablo Osores 18, Diego Peralta 11, Jonah Underwood 0, Mauro Araujo 5 (FI) Conrado Echevarría 12, Juan Aragon 7, Fabricio Peralta 10, Matías Bernan 9. DT: Gabriel Albornoz.

Parciales: 26-26, 43-50 y 66-73.

Árbitros: Sebastián Vasallo y Franco Anselmo.

Cancha: Roque Otrino.