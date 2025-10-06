Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón paga caro el mal año y ahora se prepara para estar cuatro meses sin fútbol

Tras finalizar su participación en la Primera Nacional, Colón no volverá a jugar hasta febrero de 2026

6 de octubre 2025 · 18:40hs
Colón paga caro el mal año y ahora se prepara para estar cuatro meses sin fútbol

El final de la participación de Colón en la Primera Nacional ante CADU dejó como único dato la permanencia asegurada, pero muy lejos de las expectativas iniciales. El objetivo al comienzo era luchar por el ascenso y cerrar el año con un desempeño mediocre depara en que no habrá fútbol durante cuatro meses.

El tiempo sin partidos genera un efecto inmediato en varios frentes. Desde lo deportivo, los jugadores deberán mantener la forma, esperando que no haya lesiones que deparen en renovaciones no deseadas. Mientras que la masa societaria bajaría sin emociones ni algo para ver. La ausencia de objetivos y competencia activa puede traducirse en menos ingresos.

Colón estará cuatro meses sin fútbol

A nivel económico, la situación tampoco es sencilla. La dirigencia busca rescindir contratos, pero lograrlo no será tarea fácil y requerirá maniobras financieras cuidadosas. Los pagos pendientes, salarios y obligaciones contractuales se convierten en un desafío que no puede soslayarse, más aún en un contexto donde los ingresos por fútbol y recaudaciones estarán prácticamente congelados hasta febrero.

Colón estará cuatro meses sin fútbol oficial.

El parate también pone en evidencia el costo de un año perdido: Colón fue armado con la expectativa de pelear por el ascenso y terminó apenas asegurando la permanencia, pagando las consecuencias de errores de planificación, lesiones y una campaña marcada por la irregularidad. La dirigencia deberá no solo reorganizar el plantel, sino también reconstruir la relación con los socios y el hincha, que se encontraron con un club incapaz de cumplir los objetivos que se habían prometido. Las elecciones del 30 de noviembre serán un punto de inflexión.

Mientras tanto, el trabajo de preparación para el torneo 2026 queda en segundo plano. Colón no volverá a la acción hasta la primera semana de febrero. En definitiva, lo que parecía un simple receso se transforma en un período crítico para Colón: un año desastroso, una campaña decepcionante y meses de incertidumbre económica y deportiva que podrían marcar el rumbo del club de cara al futuro cercano.

La pregunta que queda flotando es si la institución podrá transformar esta pausa forzada en una oportunidad de reconstrucción o si el golpe recibido seguirá dejando secuelas profundas.

