Levinton, por UNO 106.3: "Por más que Unión apele, es difícil revertir un fallo tan consistente"

Sergio Levinton dijo que le dan "gracia las declaraciones de Luis Spahn" por el embargo a una cuenta que no tenía plata en Unión. "La deuda ya se duplicó", dijo

El representante Sergio Levinton brindó nuevos este martes detalles del reclamo que mantiene contra Unión , en diálogo con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3. Con críticas duras hacia el presidente Luis Spahn , repasó la historia que lo lleva a reclamar una parte de la venta de Ignacio Malcorra.

“A Nacho lo conozco desde los 14 años cuando estaba en River. Nacido en la CAI, que forma jugadores y luego los presta mediante convenios. Lo ayudé en todo el proceso. Cuando no firma su primer contrato, queda libre y vuelve a CAI, que jugaba en el Nacional B. Tuvo un buen año y le buscamos visibilidad en otro club. Aparece lo de Aldosivi, donde anduvo bien y lo buscan comprar. Yo hice un previo acuerdo con la CAI, adquiriendo el 80% de los derechos económicos. Aldosivi se hace del 50% y yo me quedo con el otro 50%”, explicó.

Según Levinton, Aldosivi decidió transferir al jugador y ahí apareció Cristian Bragarnik, representante de Leonardo Madelón, para llevarlo a Unión: “Cuando se armó la venta entre Aldosivi y Unión por el 50% de los derechos, se deja en claro que el otro 50% me correspondía. Al tiempo, Unión vende al jugador a Tijuana a través del mismo representante. Desde 2016 vengo reclamando mi 50%”.

Levinton cargó otra vez contra Spahn en Unión

El representante aseguró que Unión nunca abonó la parte que le correspondía: “Me correspondía cobrar el 50% de los 750.000 dólares de esa venta. Unión nunca lo pagó. Se lo reclamamos mil veces, nunca quiso cumplir. No sé si fue por decisión de Spahn o por la relación íntima que tenía con este representante, que maneja muchos clubes y tiene mucho poder. Como el club nunca pagó, porque es el que generó la venta, iniciamos acciones legales. Me comí 10 años de juicio. Salió la sentencia donde Unión me tiene que pagar ese 50% más los intereses. Diría que se duplica la deuda ya. Como tampoco me ofrecieron nada, tomamos las acciones necesario y se metió el primer embargo".

Frente a la negativa del club, Levinton inició acciones legales que se extendieron durante 10 años, hasta que la justicia falló a su favor y ordenó que Unión pague su porcentaje más intereses. Esto derivó en el primer embargo contra la institución. “Me causan gracia las declaraciones del presidente, que dice que por culpa del embargo no pudo pagar cosas. Esa cuenta no tenía un peso. Creo que es el banco Bica, por lo que me comentaron mis abogados. Se hizo el embargo, pero no había dinero. No pongan excusas de que no podían pagar. La justicia ya lo demostró”, remarcó.

"Un fallo difícil de revertir para Unión"

Además, Levinton volvió a cuestionar la gestión de Spahn y su relación con otros representantes: “El poder los ciega a estos representantes –por Bragarnik–. Lavó un montón de guita en México y llegó a este nivel por ser muy inteligente. No es casualidad que tenga tanta injerencia. Al parecer es una constante de Spahn no querer pagar. Me enferma la mentira. No culpen a los demás para salvarse ellos”.

El representante también insistió en que su deuda debería estar reflejada en los balances del club y que todas las excusas actuales no tienen validez: “Por más que apelen en cámara, es difícil revertir algo tan consistente. Es verdad que las personas no podemos tener derechos económicos de jugadores, pero eso es desde 2015 en adelante. Lo mío arranca antes. Son todas excusas ahora. La justicia ordinaria está por encima de la FIFA. Por eso fui a lo seguro. Me banqué 10 años y la justicia ya dictaminó".

