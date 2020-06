Colón de San Justo regresó a los entrenamientos

Tras haberse aceptado los protocolos correspondientes por parte de las autoridades municipales y provinciales, Colón de San Justo retomó algunas de sus actividades deportivas de una manera muy especial. Los entrenamientos son muy diferentes a la normalidad de la rutina, prácticamente están orientados a la técnica y la preparación física individual.

Los entrenamientos se llevan adelante divididos en grupos pequeños, y una serie de requerimientos protocolares a la hora de ingresar a las instalaciones, manipulación de elementos de trabajo, distanciamiento social, prohibición de reuniones pre y pos entrenamiento, entre otros.

Concretamente, volvieron a los ensayos desde Sub 16 al plantel superior bajo un sistema que fue a través de tres grupos de 12 jugadoras cada uno y por turno de 45 minutos cada uno. Se realizó cumpliendo estrictamente protocolos y respetando las pautas impuestas por las autoridades municipales y provinciales como la desinfección de bochas y materiales.

En relación a la vuelta a los ensayos, Eugenia Kurtz, capitana de Colón de San Justo, afirmó que "estamos re felices! Somos muy amigas y nos extrañábamos muchísimo. Siempre es distinto lo que uno puede hacer en su casa con lo que puede hacer en la cancha. Si bien no perdimos el entrenamiento en la cuarentena, el ritmo no es el mismo. Así que súper contentas de ya poder adaptar el físico al palo y bocha y ni hablar de poder entrenar hockey en si. Hicimos la entrada en calor, después pasamos a realizar físico con elementos y ejercicios de definición. Todavía no podemos tener roce físico y todo eso, pero ya es un gran paso dejar casa para ir a la cancha”.

1862020 f2 colón de san justo hockey entrenamientos.jpg La escuadra rojiblanca volvió entrenarr con un protocolo muy estricto. Gentileza Colón (SJ)

Por su parte, Gabriel Gómez, el preparador físico del equipo rojo y blanco, manifestó que “las chicas estaban muy motivadas y alegres. Más allá de que venían haciendo trabajos en sus hogares, renovaron energías por completo. Respetar los protocolos será parte de un proceso al cual habrá que adaptarse para hacer la actividad de manera individual y cuidarnos entre todos. Veníamos de hacer un gran torneo como grupo con la obtención del Regional G. Para ellas, cuesta volver y agarrarle la mano de nuevo. Se observó cansancio y algunos errores que no sucedían, pero es por el tiempo de inactividad. Con la llegada del sintético nuestro, tenemos mucho por mejorar y debemos aprovechar cada entrenamiento”.

A su turno, Débora Baroni, entrenadora del plantel superior sostuvo que "Se ven esas sonrisas lindas que uno extrañaba y es lo que esperamos, sacar de todo este mal algo de positivo. Es primordial saber que lo que no queremos es volver para atrás. Todo depende de que hagamos las cosas bien para seguir avanzando y poder sumar a las más pequeñas que son las que también están esperando en casa. En principio, la idea es entrenar de corrido, de lunes a viernes al ser el protocolo de 45 minutos. Más adelante, iremos liberando un día o más”.