Colón de San Justo se consagró campeón del Clausura Alberto Garau

Colón Sj.jpg El conjunto rojiblanco celebra como corresponde el título 17 en el historial de la Liga Santafesina.

El final tuvo un festejo que fue todo de Colón de San Justo, su público ingresó al campo de juego para sumarse a la consagración. El abrazo y las felicitaciones de Mauricio Chiementín y Hernán Cardozo al Gringo Mario Donetti después de un gran trabajo en la temporada para la Juve de Candioti.

El gol de Leandro Mayenfis a cinco minutos del final para la Juve sirvió solamente para decorar el resultado. Fue tan solo una ilusión, ya que solamente achicó diferencias y darle, porque no, darle al fútbol que nos brinde alguna cuestión de épica, de historia, y de hazaña, porque Colón de San Justo fue claramente superior y un justificado ganador. La historia estaba 2 a 0 para el Conquistador, llegó el gol de Mayenfis, puso el marcador 2 a 1, luego tuvo un par de chances como para soñar con el empate.

Rápidamente, la gente de San Justo puso las cosas en su lugar, fue un equipo que jugó mejor que los de Candioti, y fue más a lo largo de los noventa minutos de juego. Lo terminó ganando de manera merecida, y concluye resignando la escuadra del norte del departamento La Capital, que llegó invicto a esta instancia de manera digna. No caben dudas que Colón de San Justo fue superior, ganó con absoluta autoridad y se consagró campeón del torneo que llevó el nombre del histórico dirigente de Las Flores, Alberto Garau.

Colón SJ.jpg El Conquistador se impuso en el Brigadier López a Juventud Unida de Candioti por 3 a 1.

A lo largo del primera parte se vio a un equipo de San Justo más concentrado, mucho más metido, que presionó continuamente, que no resignó y no dejó recibir cómodo a ningún jugador de Candioti. Los del Portón del Norte jugaron mucho mejor al fútbol y arriba fueron contundentes. Tuvo cerca cuatro o cinco situaciones claras de gol, pero terminó marcando en dos ocasiones.

Se notó la diferencia de trayectoria, de recorrido y de experiencia de los jugadores de San Justo. En los primeros 45 minutos fue muy superior el conjunto rojiblanco, se quedó con el campeonato de manera muy merecida, y por intermedio de los goles de Osvaldo Arroyo, Franco Jominy y Leandro Bertola. Para los dirigidos por Mario Donetti, de gran campaña, casi en el epílogo del cotejo, descontó Leandro Mayenfis.

Más allá de los autores de los goles, hubo rendimientos colectivos muy buenos, pero algunos individuales como el caso del 9 del Conquistador, nos referimos a Franco Jominy, oriundo de Cañada de Gómez, y 29 años, que se transformó en el goleador del campeonato con 9 conquistas. Una más que Nehemías González de la Universidad del Litoral que acumuló 8 goles.

Juventud Unida.jpg Juventud Unida de Candioti hizo un gran campaña a lo largo de la temporada en el certamen liguista.

En medio de los festejos, Leandro Bertola le dijo a UNO Santa Fe que "no importa quien hizo el gol del final, la verdad es que venimos con un objetivo desde principios de año que era coronarnos campeones, y por suerte, lo pudimos conseguir. Hicimos un gran primer tiempo, y un rato del segundo tiempo también. No lo pudimos liquidar, nos costó hacer el tercero, pero ellos descontaron y nos complicó un poco la cosa".

El auto del tercer y último gol para el Conquistador manifestó que "esta final tuvo un condimento especial que jugamos en esta cancha profesional, nosotros veníamos de muchos años trabajando, de ser siempre protagonistas, y el haber ganado acá en esta noche es muy importante para todo el grupo de trabajo como también lo es para esta institución. Tengo diez estrellas, vamos a ver si sigo o no, lo voy a pensar, estamos bien, el grupo me ayuda para ir para adelante y la verdad es que me siento muy cómodo".

Síntesis:

Colón de San Justo 3- Juventud Unida de Candioti 1

Colón de San Justo: Nicolás Ilchischen, Agustín Albano, Tomás Baroni, Mauricio Del Giudice y Osvaldo Arroyo; Exequiel Gómez, Maximiliano Melgratti, Matías Fantin, Leandro Bertola (capitán) Franco Jominy y Agustín Farías. DT: Hernán Cardozo y Jorge Habichayn. Suplentes: Santiago Ávalos, Tomás Fagioli, Alejandro Ojeda, Sebastián Kajganich.

Juventud Unida de Candioti: Abraham Reartes; Juan Montenegro, Mateo Mena, Rubén Ávila, Jonathan Vázquez, Luis Klenzi, Matías Mena (capitán), Exequiel Aquino, Leandro Mayenfis, Hugo Hoffstetter y Alan Aranda. DT: Mario Donetti. Suplentes: Lisandro Aragni, Eric Wenk, Gonzalo Quiroga y Alan Wenk.

Cambios: Maximiliano Minotti x Agustín Farías, Mateo Peresutti x Matías Fantín, Alexis Palacios x Exequiel Gómez (Colón SJ); Adrián Berón x Rubén Ávila, Emanuel Ojeda x Exequiel Aquino y Nicolás Ortíz x Alan Aranda (Juventud Unida).

Tarjetas amarillas: Matías Fantín y Nicolás Ilchischen (CSJ), Matías Mena y Leandro Mayenfis (JUV).

Árbitro: Carlos Córdoba.

Asistentes: Manuel Sánchez y Maximiliano Manduca.

Cuarto árbitro: Gustavo Rossi.

Cancha: estadio Brigadier López (Colón de Santa Fe).