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Pese a los goles de Nico González, Atlético de Madrid perdió un partido clave ante Elche

Elche consiguió una victoria decisiva 3-2 a Atlético de Madrid en un partido intenso y cambiante, que le permitió salir del descenso en La Liga de España

22 de abril 2026 · 18:35hs
Pese a los goles de Nico González, Atlético de Madrid perdió un partido clave ante Elche

Elche consiguió una victoria decisiva 3-2 a Atlético de Madrid en un partido intenso y cambiante, resultado que le permitió salir de la zona de descenso en La Liga de España. El equipo de Eder Sarabia golpeó en momentos clave ante un conjunto dirigido por Diego Simeone que volvió a mostrar fragilidad.

La visita se puso en ventaja rápidamente gracias a Nico González, quien definió con precisión tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, el Elche reaccionó y alcanzó el empate por intermedio de David Affengruber, que aprovechó una desconcentración defensiva.

El partido cambió a la media hora cuando Thiago Almada cometió un penal y fue expulsado, situación que André Silva capitalizó para poner el 2-1. A pesar del golpe, Atlético igualó nuevamente con otra aparición de Nico González, tras una jugada que requirió revisión del VAR.

En el complemento, el conjunto madrileño incluso llegó a convertir, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Con el correr de los minutos, Elche tomó protagonismo y generó las situaciones más claras. Finalmente, André Silva selló el 3-2 tras una insistencia ofensiva que encontró mal parada a la defensa rival.

Atlético de Madrid intentó reaccionar en el cierre y estuvo cerca con un remate de Antoine Griezmann, pero el arquero Matías Dituro respondió con firmeza. El Colchonero sumó así otro revés tras la final de la Copa del Rey, mientras que Elche celebró tres puntos vitales en su lucha por la permanencia.

El resumen de Elche y Atlético de Madrid

Embed - EL DOBLETE DE NICO GONZÁLEZ NO ALCANZÓ Y EL ATLETI PERDIÓ | Elche 3-2 Atl. Madrid | RESUMEN

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