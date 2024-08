Colón, con una mala y tres buenas en la pelea por la punta de la Zona B

Gimnasia de Mendoza le ganó como local a Almirante Brown por 1-0 y le sacó seis puntos a Colón, que debe jugar su partido de este lunes ante Gimnasia y Tiro, y luego enfrentará al líder en el Brigadier López. En tanto que San Telmo empató en su visita a Almagro, y Nueva Chicago cayó contra Atlanta por 1-0 como local. Defensores de Belgrano no pudo aprovechar su chance ante Chaco For Ever.