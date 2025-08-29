Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

En Rafaela y Esperanza se disputarán las semifinales de la Copa Santa Fe que organiza la USR. También habrá acción en el Dos Orillas, en TRL femenino y en el Desarrollo

Se viene la penúltima instancia de la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby y que cuenta con el respaldo del gobierno provincial y el apoyo de la Lotería de Santa Fe. Esta competencia se ha venido desarrollando en las fechas en que juega el Torneo del Interior, que son CRAI y Santa Fe Rugby. Sin dudas, una acertada determinación, ya que le permite a todos los elencos santafesinos mantenerse en actividad.

En semifinales de Primera División de la competencia local de clubes, a partir de las 16, en el polideportivo de la ruta provincial 70, en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza será anfitrión de Santa Fe Rugby con el arbitraje de Fernando De Feo. Por su parte, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela jugará con CRAI con el control de Mateo Ciaccio.

En cuanto a los cruces de la divisional reserva, a las 13, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará frente a Alma Juniors de Esperanza con el arbitraje de Federico González. En tanto, a las 14.30, a la vera de la autopista, CRAI se medirá con el duro San Carlos RC con el control del santafesino Fabián Prats.

Es importante destacar que como se anticipó, la final se disputará el 20 de septiembre entre los ganadores de las semifinales. Los organizadores ya habían anticipado que no habrá partido por el tercer y cuarto puesto.

En la última fecha del sector principal A, Alma Juniors derrotó a Querandí RC por 29 a 5, y Universitario en barrio Las Delicias por 67 a 7 a Cha Roga Club. Las posiciones quedaron del siguiente modo:Alma Juniors de Esperanza 19, CRAI 15, Universitario 10, Querandí RC 4 y Cha Roga 1. En tanto, en la Zona B, Santa Fe RC superó a los Guaycurúes 55 a 0, La Salle Jobson a Brown de San Vicente 33 a 14 y CRAR a Coronda 88 a 0. Las posiciones finales habían quedado así: CRAR de Rafaela 25, Santa Fe Rugby 20, La Salle Jobson 15, Brown de San Vicente 10, Corondá RC 6.

En el Dos Orillas de divisiones juveniles

Este sábado se concretará la última fecha de la Final Six del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan la Unión Entrerriana y la Unión Santafesina de Rugby. En Menores de 19, Een la Zona Campeonato, a las 12.30, en el Plumazo, Estudiantes jugará con Santa Fe Rugby (Juan Moyano), y a las 14, CRAR lo hará con Rowing (Juan Ferino). En la Zona Estímulo, a las 14, Tilcara recibirá a Alma Juniors (Guillermo Córdoba), y La Salle Jobson a Cha Roga (Alfredo Fun).

En Menores de 17, en la Zona Campeonato, a las 11, Estudiantes jugará con CRAI (Julián Caviglia), y Santa Fe Rugby A con Tilcara (Exequiel Adrover), mientras que a las 12.30, Paraná Rowing con CRAR de Rafaela (Alejandro Garay). En Menores de 16, en Zona Campeonato, a las 12.30, Universitario recibirá a CRAI (Fernando Lauría). En la Zona Estímulo, a las 12.30, La Salle Jobson jugará con Cha Roga (Gustavo Gilardoni) y a las 14, Tilcara con Alma Juniors (Ernesto Zapata Icart).

En la divisional Menores de 15, en la Zona Campeonato, a las 11, Universitario se medirá con CRAI (Carlos Recce), Estudiantes con Tilcara (Federico Cassano) y Santa Fe Rugby A con Paraná Rowing (Cristian Kuverling). En la Zona Estímulo lo harán, a las 12.30, CRAR con Brown de San Vicente (Raúl Eguiazú); 13, Cha Roga con Santa Fe Rugby B (Carlos Manera), y a las 13.30, La Salle Jobson con Alma Juniors de Esperanza (Enrique Farjat).

Actividad en el Desarrollo en San Jorge

El olvidado Torneo de Clubes en Desarrollo, el próximo domingo 31, en la ciudad de San Jorge tendrá actividad con un encuentro bajo la modalidad de Ten. Participarán Coronda RC; San Jorge RC, Jorge Newbery de Gálvez, y los anfitriones. Colaborarán los árbitros Sebastián López y Nicolás Barraza.

Rugby Femenino litoraleño en Paraná

Por la segunda fecha del Torneo del Litoral Femenino, el domingo 31 de agosto, desde las 10.30 y hasta las 13.30, habrá actividad en las instalaciones que Tilcara posee en Sauce Montrull en la ciudad de Paraná. Participarán Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga Club por Santa Fe; Provincial, Old Resian y Caranchos por Rosario; mientras que por Entre Ríos, lo harán Echagua de Paraná y Los Espinillos.