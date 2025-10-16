Uno Santa Fe | Ovación | 2026

Cómo se jugaría la temporada 2026 y la chance de clásicos con las dos hinchadas

Los dirigentes mantuvieron una reunión de Comité Ejecutivo donde debatieron sobre la próxima temporada 2026 en donde se respetaría el formato actual

16 de octubre 2025 · 21:49hs
Los dirigentes de la Liga Profesional definieron el formato de la temporada 2026.

Los dirigentes de la Liga Profesional definieron el formato de la temporada 2026.

Los dirigentes de los clubes de Primera División ya discuten cómo se disputará la temporada 2026 de la Liga Profesional: se respetaría el formato actual aunque también se debate la posibilidad de sumar un clásico con las dos hinchadas.

En 2026 se repetiría el mismo formato de competencia

Los directivos se reunieron en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en un cónclave de Comité Ejecutivo encabezada por Claudio Tapia -presidente de la AFA- y Francisco Duarte, CEO de la LPF. Allí, debatieron sobre la modalidad del torneo para el próximo año.

En principio, se respetaría el formato actual, con dos zonas de 15 equipos y duelos de playoffs a partir de octavos de final. El Apertura se disputaría en el primer semestre y el Clausura en el segundo, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A su vez, se sortearían nuevamente las zonas.

La principal novedad es que se discutió la posibilidad de sumar un clásico más por semestre, que incluso podría ser con ambas hinchadas. Sin embargo, trascendió que la idea no tiene apoyo unánime y se someterá a votación a fin de año para definir si se aprueba ese cambio o no.

Es un tema que se planteó hoy. Va a estar en análisis y se va a probar recién en diciembre, cuando tengamos que determinar algunas variables de lugares, gente, si es con público de las dos hinchadas... Hay que laburar en la propuesta. Está el tema de los ingresos de la tele para esos partidos. Es atractivo tener un partido clásico en el año con las dos parcialidades. Quedó a aprobación para fin de año", explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos y Secretario General la AFA, en una entrevista con Radio La Red (AM 910).

"Hoy estuvimos viendo índices económicos, de audiencia, socios... Son todos índices superiores a los que teníamos antes. El nivel de competitividad que hay en estos torneos... El año pasado, el 76 % de los equipos peleó por algo o tuvo chances de salir campeón hasta la última fecha del clasificatorio. Ahora, faltando cuatro fechas, el 100 por ciento de los equipos puede salir campeón. No hay con qué darle. En otros formatos, queda como descalzado (SIC) en el calendario, es una carga de partidos tremenda que no da el año para jugarla", añadió.

De esta manera, todo indica que la próxima temporada habrá Apertura y Clausura, como en la actual, aunque resta definir si se disputará un clásico más por semestre en la Primera División del fútbol argentino: se resolverá en un próximo cónclave a fin de año.

