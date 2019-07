Con 40 años, Adrián Bastía sigue jugando

Cuando parecía que su salida de Colón le pondría punto final a su extensa carrera futbolística, Adrián Bastía sigue dando batalla y a los 40 años volvió a ponerse los cortos para jugar en Belgrano de Serodino.

El Polaco debutó este domingo en la Liga Totorense en el cotejo que su equipo igualó 0-0 frente a Salto Grande en condición de local. En principio, la idea del mediocampista es solo jugar los partidos de local.

Respecto a esta nueva experiencia Bastía indicó: "La verdad es que fue algo que no tenía planeado hacer en tan corto tiempo. Pensaba hacerlo, pero más adelante. Pero bueno, tengo todos mis amigos y mi hijo que me hicieron decidir. Por ahora, vamos arrancar de local nomás".

Para luego agregar "En principio, lo quiero tomar como algo lindo para disfrutar, también para hacer algo de lo que durante tanto tiempo hice y no dejarlo tan bruscamente. Porque si no en casa no arranco a hacer nada y esto creo q me va a mantener en forma y ocupado, haciendo lo que más me gusta. Y obviamente, para dar una mano a el club Belgrano de Serodino".