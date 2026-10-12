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Con un golazo de Módica, Gimnasia (M) volvió al triunfo tras 4 fechas ante Newell's

Gimnasia (M) volvió a disfrutar del momento de Agustín Módica, goleador del torneo, con nueve, y le ganó a Newell's por 1-0 en la fecha 12 del Clausura

12 de octubre 2026 · 22:04hs
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Con un golazo de Módica, Gimnasia (M) volvió al triunfo tras 4 fechas ante Newells

Gimnasia de Mendoza volvió a disfrutar del momento de Agustín Módica, goleador con nueve, y le ganó a Newell's por 1-0 en la fecha 12 del Clausura 2026. El único gol en el estadio Víctor Legrotaglie fue convertido por el centrodelantero con un derechazo excelente desde afuera del área a los 13' del complemento.

Así, el Lobo mendocino volvió a sumar de a tres luego de cuatro fechas y llegó al sexto puesto de la zona A, con 20 unidades, mientras que el equipo de Frank Kudelka quedó en el octavo lugar del mismo grupo, con tres puntos menos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Darío Franco visitarán a Vélez, el sábado 17 de octubre desde las 20, mientras que la Lepra será local de Central Córdoba en un duelo clave por los promedios del año próximo, el lunes 19 a partir de las 19.

La primera llegada del partido fue del conjunto local, a los cuatro minutos del primer tiempo, con un tiro libre cercano al área grande del mediocampista Matías Vargas, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Josué Reinatti.

Newell’s tuvo su primer acercamiento a los 17 minutos de la primera parte, cuando una pelota filtrada puso a correr por derecha al delantero Santiago Solari, que pinchó un remate al segundo palo apenas desviado.

En 26 minutos, un nuevo pase en cortada habilitó la corrida de Solari, esta vez por izquierda, pero el delantero no terminó de perfilarse para sacar el disparo al segundo palo, porque un gran cruce del defensor Diego Mondino le quitó la pelota.

Gimnasia de Mendoza abrió el marcador en su primera llegada del complemento, a los 13 minutos, con una jugada en la que Módica recibió un pase filtrado por izquierda que le quedó atrás, por lo que tuvo que retroceder y salir hacia la derecha desde afuera del área, con un derechazo excelente al segundo palo que superó a Reinatti.

Con una buena cantidad de llegadas luego de estar en desventaja en el resultado, la mejor de la “Lepra” en el segundo tiempo fue a los 41 minutos de la segunda mitad, con un remate potente del defensor Martín Ortega desde afuera del área, que se fue muy cerca del travesaño.

En el sexto minuto de descuento, un tiro libre al segundo palo del mediocampista Alan Soñora habilitó el remate de cabeza del defensor Bruno Cabrera, que se fue muy cerca del segundo palo.

El resumen de Gimnasia (M) y Newell's

Gimnasia Clausura Agustin Módica
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