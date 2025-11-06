Uno Santa Fe | Ovación | Conference League

Conference League: Dinamo Kiev brilló con una goleada histórica ante Zrinjski

Dinamo Kiev goleó 6-0 al Zrinjski en condición de local por la 3ª fecha de la UEFA Conference League. Todo el repaso

6 de noviembre 2025 · 19:54hs
Conference League: Dinamo Kiev brilló con una goleada histórica ante Zrinjski

Dinamo Kiev goleó 6-0 a Zrinjski en condición de local por la 3ª fecha de la UEFA Conference League. Los goles fueron de Denys Popóv, Guerrero, Kabaev, Vitaliy Buyalskiy, Andriy Yarmolenko y Vladislav Biliutsa, en una actuación colectiva que rozó la perfección.

Bajo la conducción del entrenador Oleksandr Shovkovskyi, el Dinamo mostró una versión arrolladora, caracterizada por la presión alta, la velocidad en la circulación de la pelota y una efectividad ofensiva que desbordó al equipo bosnio.

Durante el primer tiempo, el cuadro local se adueñó del juego desde el pitazo inicial. Popóv abrió la cuenta con un certero cabezazo tras un tiro de esquina, mientras que Guerrero y Kabaev ampliaron rápidamente la ventaja, aprovechando errores defensivos del Zrinjski. El conjunto ucraniano no bajó la intensidad y continuó generando ocasiones claras hasta irse al descanso con una diferencia que ya parecía definitiva.

En el complemento, el Dinamo Kiev mantuvo la iniciativa, administrando los tiempos y golpeando en los momentos justos. Buyalskiy marcó el cuarto tanto tras una gran combinación ofensiva, Yarmolenko —uno de los referentes del club— se sumó a la fiesta goleadora con una definición precisa, y finalmente Biliutsa selló el 6-0 final con un disparo desde fuera del área que desató la ovación de los hinchas locales. La goleada no solo reflejó la superioridad del Dinamo en el juego, sino también la diferencia de jerarquía y experiencia entre ambos equipos.

Por su parte, el Crystal Palace se quedó con un triunfo clave 3-1 ante el AZ Alkmaar en Londres, en un partido que lo tuvo como protagonista absoluto. El conjunto inglés mostró un estilo directo, con transiciones rápidas y un ataque punzante que hizo daño constante a la defensa neerlandesa.

Embed - SARR FIRMÓ UN DOBLETE Y LAS ÁGUILAS FESTEJARON EN LONDRES | Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar | RESUMEN

El defensor Lacroix abrió el marcador a los 12 minutos con un potente cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha. A partir de allí, los dirigidos por Oliver Glasner mantuvieron la presión alta y ampliaron la ventaja a los 28 minutos con un gol de Sarr, quien definió cruzado tras una gran jugada individual.

En el segundo tiempo, el propio Sarr volvió a marcar a los 74 minutos para sellar su doblete y sentenciar la historia. El descuento de S. Mijans para el AZ Alkmaar, sobre el final del partido, apenas sirvió para decorar el resultado de un encuentro dominado de principio a fin por el equipo londinense.

Más de la jornada en la Conference League

Por otro lado, la jornada también dejó varios resultados destacados en distintos escenarios del continente. El Shakhtar Donetsk venció 2-0 a Breidablik con goles de Bondarenko y Kauã Elias; el Mainz 05 remontó y derrotó 2-1 a la Fiorentina con tantos de Hollerbach y Lee Jae-Sung; el Rayo Vallecano ganó un partidazo 3-2 ante el Lech Poznan con goles de Isi Palazón, Jorge De Frutos y Álvaro; y el Samsunspor goleó 3-0 a Hamrun Spartans con anotaciones de Holse, Klnç y Marius.

Embed - TRIUNFAZO AGÓNICO DEL MAINZ CONTRA UNO DE LOS PESOS PESADOS | Mainz 2-1 Fiorentina | RESUMEN

Completaron la jornada las victorias de NK Celje (2-1 al Legia Varsovia, con goles de Iosifov y Karninik), KuPS (3-1 al Slovan Bratislava, con tantos de Antwi, Parzyszek y Oksanen) y Sigma Olomouc (2-1 al Noah, con goles de Slavícek y Sylla), además de varios empates que mantuvieron abierta la lucha por la clasificación en cada grupo.

