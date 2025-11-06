Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

La AFA dio a conocer los árbitros para la fecha 15, donde Unión buscará su clasificación a los playoffs ante Barracas Central en el 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 11:02hs
Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

Télam

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 15 del Torneo Clausura, y el encuentro entre Unión y Barracas Central, que se disputará el sábado a las 21.30 en el estadio 15 de Abril, tendrá como árbitro principal a Darío Herrera.

LEER MÁS: "Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

El neuquino estará acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto juez. En el VAR estará Lucas Novelli, con Gastón Suárez como AVAR.

Historial con Unión

Herrera es un viejo conocido para el conjunto tatengue. A lo largo de su carrera dirigió a Unión en 28 ocasiones, con un balance positivo:

11 victorias,

12 empates y

5 derrotas.

En esos encuentros mostró 78 tarjetas amarillas y dos expulsiones a jugadores rojiblancos.

La primera vez que lo dirigió fue el 16 de junio de 2013, en el empate 1-1 ante Vélez Sarsfield en Santa Fe: Pablo Magnín abrió el marcador para el Tate, y Lucas Pratto igualó para el Fortín.

La última vez fue más reciente, el 28 de junio de este año, cuando Unión superó a Rosario Central por penales (3-1) en los 16avos de final de la Copa Argentina, tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, en San Nicolás. En ese encuentro, Herrera sancionó un penal a favor del Canalla por una falta de Franco Pardo sobre Agustín Módica, que Ignacio Malcorra terminó desviando.

Balance con Barracas Central

Por su parte, al conjunto del Guapo lo dirigió 10 veces, con los siguientes resultados:

5 triunfos,

3 empates,

2 derrotas.

Su primer antecedente con Barracas fue el 22 de diciembre de 2021, en la final del Reducido de la Primera Nacional, donde el equipo de Rodolfo De Paoli superó a Quilmes por penales (5-4) tras igualar 0-0 en los 90 minutos.

La última vez que lo arbitró fue el 13 de septiembre pasado, en el empate 0-0 frente a Godoy Cruz en Mendoza, por la actual temporada de la Liga Profesional.

Toda la fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Manuel Gonzalez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Salomé Di Iorio

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Diego Romero

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Javier Mihura

19.15 Talleres – Platense (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Laura Fortunato

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Jorge Broggi

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Ariel Scime

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: José Carreras

AVAR: Adrián Delbarba

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Iván Alliende

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Carla López

LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Federico Benitez

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Nelson Sosa

Unión Barracas Central AFA
Noticias relacionadas
alma juniors elimino a union b y jugara ante almagro a en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

el titulo de independiente rivadavia abrio el debate: ¿cuando sera el momento de union?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

union busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

union, con la guardia alta por la designacion del arbitro ante barracas central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos