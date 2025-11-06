La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 15 del Torneo Clausura, y el encuentro entre Unión y Barracas Central, que se disputará el sábado a las 21.30 en el estadio 15 de Abril, tendrá como árbitro principal a Darío Herrera.
Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado
La AFA dio a conocer los árbitros para la fecha 15, donde Unión buscará su clasificación a los playoffs ante Barracas Central en el 15 de Abril.
Por Ovación
El neuquino estará acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto juez. En el VAR estará Lucas Novelli, con Gastón Suárez como AVAR.
Historial con Unión
Herrera es un viejo conocido para el conjunto tatengue. A lo largo de su carrera dirigió a Unión en 28 ocasiones, con un balance positivo:
11 victorias,
12 empates y
5 derrotas.
En esos encuentros mostró 78 tarjetas amarillas y dos expulsiones a jugadores rojiblancos.
La primera vez que lo dirigió fue el 16 de junio de 2013, en el empate 1-1 ante Vélez Sarsfield en Santa Fe: Pablo Magnín abrió el marcador para el Tate, y Lucas Pratto igualó para el Fortín.
La última vez fue más reciente, el 28 de junio de este año, cuando Unión superó a Rosario Central por penales (3-1) en los 16avos de final de la Copa Argentina, tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, en San Nicolás. En ese encuentro, Herrera sancionó un penal a favor del Canalla por una falta de Franco Pardo sobre Agustín Módica, que Ignacio Malcorra terminó desviando.
Balance con Barracas Central
Por su parte, al conjunto del Guapo lo dirigió 10 veces, con los siguientes resultados:
5 triunfos,
3 empates,
2 derrotas.
Su primer antecedente con Barracas fue el 22 de diciembre de 2021, en la final del Reducido de la Primera Nacional, donde el equipo de Rodolfo De Paoli superó a Quilmes por penales (5-4) tras igualar 0-0 en los 90 minutos.
La última vez que lo arbitró fue el 13 de septiembre pasado, en el empate 0-0 frente a Godoy Cruz en Mendoza, por la actual temporada de la Liga Profesional.
Toda la fecha 15
Viernes 7 de noviembre
21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Manuel Gonzalez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Salomé Di Iorio
Sábado 8 de noviembre
17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Diego Romero
19.15 Huracán – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Javier Mihura
19.15 Talleres – Platense (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Laura Fortunato
21.30 Unión – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
Domingo 9 de noviembre
16.30 Boca – River (interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Habib
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Jorge Broggi
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Ariel Scime
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: José Carreras
AVAR: Adrián Delbarba
Lunes 10 de noviembre
17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Iván Alliende
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Carla López
LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Federico Benitez
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Nelson Sosa