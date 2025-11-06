Gallardo espera: Montiel y Driussi aún no tienen el alta médica

El técnico de River Marcelo Gallardo aguarda por las recuperaciones de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi quienes aún no tienen el alta médica

River ajusta detalles finales de cara al Superclásico del domingo contra Boca en La Bombonera. El entrenamiento de este jueves se centró en un trabajo táctico ofensivo y defensivo sin práctica de fútbol formal. La principal preocupación de Marcelo Gallardo sigue siendo la situación de dos jugadores claves: Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi.

El lateral derecho encendió las alarmas la semana pasada tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda. Aunque se entrenó de forma diferenciada y sigue intensificando cargas, aún no recibió el alta médica. Su presencia en el crucial encuentro es vital para las aspiraciones del Millonario en el Clausura.

Por otro lado, la situación del delantero es similar en cuanto a la incertidumbre. El ex Austin se recupera de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que lo mantuvo inactivo dos semanas. Al igual que Montiel, el atacante llegaría con lo justo al enfrentamiento contra el Xeneize.

En la práctica táctica de este jueves, el entrenador probó variantes para cubrir las posibles ausencias de los habituales titulares. Fabricio Bustos ocupó el lateral derecho en lugar de Montiel, mostrando el plan alternativo. Mientras que Santiago Lencina se desempeñó como segunda punta, tomando el rol de Driussi.

Una posibilidad táctica concreta es que Marcelo Gallardo opte por una formación con cinco defensores, similar a la que implementó en su última visita al Xeneize el año pasado. El esquema se complementaría con tres mediocampistas y dos delanteros en el ataque.

La probable formación de River

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina, Maximiliano Salas.