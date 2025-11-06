Uno Santa Fe | Ovación | Europa League

Midtjylland le ganó a Celtic y es puntero en la Europa League

Midtjylland venció 3-1 a Celtic en el estadio MCH Arena por la 4ª fecha de la Europa League y se quedó con el primer lugar de la tabla, con 12 unidades

6 de noviembre 2025 · 19:41hs
Midtjylland venció 3-1 a Celtic en el estadio MCH Arena por la cuarta fecha de la Europa League y se quedó con el primer lugar de la tabla, con 12 unidades. Los tres goles fueron de Martin Erli, Mikel Gogorza y Franculino Djú. Mientras que el único tanto del equipo escocés llegó de la mano de Reo Hatate.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el Midtjylland desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas de su contrincante. Los goles llegaron de manera consecutiva: Martin Erli a los 33 minutos, Mikel Gogorza a los 35 minutos y Franculino Djú a los 41 minutos. DE esta manera, Los Lobos liquidaron el estado anímico de su contrincante, y se dirigieron al vestuario con un imponente 3-0 en el marcador.

En el complemento del encuentro, el conjunto danés regresó al campo de juego con una actitud más relajada que se observó refleja en el extraño rendimiento del equipo. A los 36 minutos, el japonés Reo Hatate achicó la ventaja del Midtjylland desde el punto penal, pero no pudo revertir la catastrófica situación que derivó en una terrorífica derrota.

Más de la jornada en la Europa League

Roma derrotó 2-0 a Rangers y lo envió al fondo de la tabla de posiciones. Los dos goles de la Loba fueron realizados por Matías Soulé y Lorenzo Pellegrini.

Durante el transcurso de los primeros 45 minutos, el equipo liderado por el director técnico Gian Piero Gasperini desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante.

Embed - LA LOBA FESTEJÓ A DOMICILIO CON EL APORTE GOLEADOR DE MATÍAS SOULÉ | Rangers 0-2 Roma | RESUMEN

En el minuto 13 del primer tiempo, el italiano Lorenzo Pellegrini realizó un tiro de esquina que envió la pelota al medio del área chica. La defensa del equipo escocés intentó despejar el peligro de la jugada, pero la pelota picó en el medio del área. El argentino Matías Soulé aprovechó la división de la pelota y finalizó la ofensiva con un cabezazo potente que descolocó al arquero Jack Butland.

A los 36 minutos, el extremo italiano Lorenzo Pellegrini concretó el 2-0 en el marcador del Ibrox Stadium. En el complemento del duelo, la Roma regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva. Pero, las imprecisiones en las oportunidades claras de gol sentenciaron un simple 2-0 en el tanteador.

Más marcadores en la Europa League

Por otra parte, Sturm Graz igualó 0-0 con Nottingham Forest, Niza cayó 3-1 ante Friburgo, Celta de Vigo derrotó 3-0 a Dinamo, Porto empató 1-1 con Utrecht, Basilea venció 3-1 a FCSB, Red Bull Salzburgo superó 2-0 a Go Ahead Eagles, Malmo F.F perdió 1-0 ante Panathinaikos, Stuttgart venció 2-0 a Feyenoord, Lyon perdió 2-0 frente a Betis, Ferencvaros venció 3-1 a Ludgorets, Viktoria Plzen empató 0-0 con Fenerbahce, Bologna igualó 0-0 con Brann. Aston Villa venció 2-0 a Maccabi Tel Aviv, Sc Braga cayó 3-4 ante KRC Genik y PAOK goleó 4-0 a Young Boys.

Embed - TRIUNFO CON EL ARQUERO COMO FIGURA ANTE EL EQUIPO DE VAN PERSIE | Stuttgart 2-0 Feyenoord | RESUMEN
Europa League Celtic Midtjylland
