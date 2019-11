Â¡Confirmado! Maradona deja Gimnasia (LP)

Lo que era un secreto salió definitivamente a luz: la salida de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia (LP). "Ya no es el DT. Tampoco sigue (Sebastián) Méndez, Adrián González y el resto del cuerpo técnico", confirmó este martes el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, a medios de Buenos Aires.

Era algo que se explotó el domingo cuando se conoció que no había unidad para las elecciones del próximo fin de semana y, como el actual titular no se presentará, el conductor tripero siempre se mostró fiel a sus principios y no seguirá si es que otro tomas las riendas.

Es así como estuvo en el entrenamiento de este lunes por la tarde en Estancia Chica, donde le comunicó la decisión al plantel, en algo que causó un importante sacudón: "El dio un tiempo más en pos de la unidad. En esa unidad, seguía trabajando. Una predisposición genial de Diego que estuvo más a la altura que nosotros como dirigentes. La unidad fracasó. El sábado hay elecciones y no sigue Maradona", apuntó Pellegrino.

Pero su reflexión no quedó ahí: "Lo habíamos convencido para que nos esperara un poco más. Tanto él como el Gallego Méndez tienen ese código que respetan lo que dicen. Venían diciendo que se iban con los que habían venido. Diego vino todos los días, Méndez se bancó a full trabajar al lado de Diego. Se cumplió lo que dijimos. Esperábamos que fuera más largo, pero no se dio".

De esta manera, en el próximo partido del domingo contra Arsenal, los técnicos de la Reserva, Leandro Martini-Mariano Messera estarán a cargo del equipo.