Confirmados los amistosos de Argentina de octubre en la gira por EE.UU.

Serán los primeros partidos de preparación para el Mundial 2026.

7 de septiembre 2025 · 09:10hs
La Selección argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos en la Fecha FIFA de octubre donde enfrentará a dos selecciones de América.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el equipo de Lionel Scaloni disputará dos amistosos en territorio estadounidense: el primero será el viernes 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo será el lunes 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Ambos encuentros marcarán el inicio de la preparación final de la “Albiceleste” de cara a la Copa del Mundo 2026.

El duelo ante la “Vinotinto” tendrá un condimento especial, ya que se trata de un rival al que Argentina goleó 3-0 en el Monumental en la última doble fecha de Eliminatorias.

Ahora, el equipo de Fernando “Bocha” Batista tendrá la oportunidad de medirse nuevamente contra el campeón del mundo, en un estadio que trae gratos recuerdos para la “Scaloneta”, ya que allí conquistó la Copa América 2024.

Tres días más tarde, la “Albiceleste” se enfrentará a Puerto Rico, seleccionado ubicado en el puesto 157 del ranking FIFA y ya eliminado de la clasificación al próximo Mundial, en un compromiso que servirá para dar rodaje a jugadores con menos minutos.

Las negociaciones de los amistosos previos al Mundial

La confirmación de estos partidos llega tras varias semanas de negociaciones. En un principio, se había especulado con una gira por China que finalmente se cayó por cuestiones logísticas.

También se manejó la posibilidad de enfrentar a México, pero la negociación no prosperó por problemas contractuales del “Tri”. Ante este escenario, Estados Unidos volvió a ser la sede elegida, garantizando una gran convocatoria de público en ambos estadios.

Estos amistosos serán la antesala de la última gira internacional del año para Argentina, que se llevará a cabo en noviembre. Entre el 10 y el 18 de ese mes, el seleccionado viajará a África y Asia para jugar en Luanda (Angola) y en Kerala (India), con rivales que aún están por confirmarse.

