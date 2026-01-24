Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

La jefatura de la Unidad Regional XV con asiento en Coronda fue escenario de una reunión logística del comité organizador y las autoridades policiales.

El próximo domingo 1° de diciembre se concretará la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda . La misma tendrá una distancia de 57 kilómetros, con largada en la ciudad de Santa Fe y llegada a la costanera de Coronda. Por ello, autoridades del Comité Organizador mantuvieron un fructífero encuentro con autoridades policiales para coordinar la seguridad, tanto para el sprint como para la llegada a la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo.

Se llevó a cabo una reunión clave entre el Comité Organizador, autoridades de la Municipalidad de Coronda, y representantes de la Unidad Regional XV de la Policía de la provincia de Santa Fe. El diálogo tuvo como objetivo coordinar y ultimar detalles vinculados al operativo policial para el sprint y la llegada a la costanera corondina del domingo 1° de febrero, en el marco de la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda.

Del encuentro participaron el presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Víctor Russo; el Intendente de Coronda, Ricardo Ramírez; el subsecretario de Turismo y Deportes de la ciudad, Teo Bianchi; integrantes del Comité Organizador de la competencia y la plana mayor de la Unidad Regional XV del Departamento San Jerónimo.

Durante la reunión se abordaron aspectos centrales relacionados con los cortes de calles y el esquema de seguridad a lo largo de toda la costa corondina durante el domingo de competencia. Asimismo, se delimitaron los sectores exclusivos destinados a emergencias y se avanzó en la coordinación del público, con especial atención en las playas y espacios de la costanera.

Otro de los puntos destacados fue la planificación del acompañamiento de las fuerzas de seguridad a los nadadores durante la tradicional caravana previa al sprint. Este evento emblemático de presentación de los competidores en la ciudad de Coronda se llevará a cabo el jueves 29.

El intendente Ricardo Ramírez y Víctor Russo encabezaron el cónclave con autoridades policiales.jpg

Presentación oficial en Coronda

El jueves pasado se realizó el lanzamiento oficial en la Casa de Gobierno de Santa Fe, y ahora, el próximo lunes 26 de enero, a las 20, en el salón Oreste Mosconi de la Mutual Argentina de Socorros Mutuos de la ciudad de Coronda se realizará la presentación en la capital nacional de la frutilla de la tradicional competencia de aguas abiertas.

La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma el carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.