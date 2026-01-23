Uno Santa Fe | Ovación | Martín Carrizo

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

"Es una carrera muy mental, y hay que estar preparado", aseguró Martín Carrizo, quien estará en la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda.

23 de enero 2026 · 08:52hs
Se viene la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda. La misma será el próximo domingo 1° de febrero, y se largará desde la costanera Este de la capital provincial. Uno de los protagonistas será el santafesino Martín Carrizo, que viene de hacer frente a las pruebas en el circuito internacional, y que buscará repetir la destacada actuación del año pasado, en la cual logró un lugar en el podio.

Martín Carrizo, representa a Banco Provincial, y llega con muchas expectativas a la maratón Santa Fe-Coronda.

Tronco será el crédito local en la competencia de aguas abiertas que une la capital santafesina con la costanera corondina, cuya distancia son 57 kilómetros, y que demandará unas nueve horas. Todo un desafío para el representante de Banco Provincial, pero que lleva los colores de la ciudad de Santa Fe impregnada en cada brazada.

"Tengo una alegría enorme, la Maratón es una realidad nuevamente, estamos a muy pocos días del inicio, y con muchas expectativas. Es una alegría ya que vamos a pasar por Santo Tomé, de una forma u otra, por el Salado arriba en contra por las actividades de la obra que está llevando a cabo el gobierno, y es una alegría muy grande volver a competir" señaló Martín Carrizo.

Tronco tiene 34 años, será su séptima participación, y destacó que es clave la cuestión mental.

El nadador santafesino manifestó que "el río en la parte del Salado no está corriendo mucho, siempre es un desafío todo esa etapa, pero bueno, hay que nadarla igual, y para eso me estoy preparando con mucho trabajo, en la pileta, me tiré varias veces al río, y después con el gimnasio y las demás cuestiones que hacen a un desafío de este tipo".

"Ser local, y contar con el apoyo del público, creo que me da algo de ventaja, el aliento de la gente siempre se siente. Igualmente me vengo preparando después de la gira, y tras la Santa Fe-Coronda del año pasado, hicimos Canadá, Capri-Nápoles, Macedonia y ahora nuevamente nuestra carrera. Es algo continuo, y es clave porque uno mantiene la estabilidad en el entrenamiento" aseguró el representante de Banco Provincial.

Tronco, que salió tercero en la edición 2025, sostuvo que "se espera una competencia larga, de 7 horas, y el rival a vences es uno mismo. Creo que el objetivo de todo deportista es llegar a la costanera de Coronda. Más allá de las expectativas u objetivos personales que se puedan plantear, hay que nadar y llegar bien entrenado".

"Mi objetivo es darle una alegría a la gente de Santa Fe nuevamente" destacó Carrizo, que hará por séptima vez la Maratón Santa Fe-Coronda. Agregó que "el objetivo que tengo es volver a hacer podio como el año pasado, para eso me estoy preparando, es un lindo desafío, pero tengo fuerzas y esperanzas de hacer un buen papel".

El nadador santafesino con el apoyo necesario para buscar nuevamente ser podio en la Santa Fe-Coronda 2026.

"En relación a cuestiones importantes, como la temperatura, la laguna caliente, eso afecta al nadador, y van a ser altas, al igual que el año pasado. Tengo entendido que esta semana y la próxima serán muy calurosas, y el nadador sabe que tiene que estar muy bien hidratado, y para eso está el cuerpo médico acompañando continuamente a esta maratón, que no está de más" subrayó el destacado nadador santafesino con mucha experiencia en esta prueba.

En el mismo sentido, afirmó que "los deportistas ya saben a que se enfrentan, esto no es una carrera de dos horas, son casi nueva, y hay que estar al tanto de todo, y no dejar nada sin preservar. El tiempo, el viento, el clima, puede llegar a cambiar el día de la competencia, modificar la estrategia, lo que pueda acontecer, así que siempre hay que estar preparado para todo".

El gran desafío para todo nadador

Martín comentó que "es una gran lucha mental, es más mental que física. Me va a acompañar Leandro Pérez, hermano del Rafa, así que es una alegría enorme tenerlo conmigo el día de la carrera. A lo largo de las nueves horas hay muchos puntos complicados, pero lo importante es estar positivo abajo del agua".

El mensaje que dejó Tronco Carrizo para los santafesinos es que "que venga, que acompañe, que sea cautelosa, que respete al nadador del primero hasta el último en llegar, y que el esfuerzo lo hace él. Ellos van arriba, en una embarcación, disfrutando, y cuando se tienen que hacer a un lado, es decir, correrse, que lo hagan para que pueda avanzar y cuidar al nadador".

Finalmente, el nadador de nuestra capital agradeció "el apoyo a la gente de Delfín Náutica, Amiun, Sotic, Disser, Sergio Marchi, quien cargó todo para estar conmigo en este equipo. Lógicamente que a mi hermana, mi familia, mi hermanita, mi hermano Agustín Carrizo, que es mi entrenador, y a podido encontrar un punto en común y ponerme en condiciones para competir, y no me quiero olvidar del club Banco Provincial, que es el que me permite entrenar en su pileta todos los días del año".

