Continúan los movimientos de entrenadores en la ASB

Pensando en la nueva temporada, siguen los pases en los equipos de la ASB, tanto en los que participarán en el Apertura como en el Promocional

Los equipos del Promocional de la ASB se renuevan y muchos ya iniciaron sus respectivas pretemporadas. Colón (SF) encarará su segunda temporada con su proyecto al que se une Franco Quintana como DT, luego de su paso por las formativas de Sanjustino .

La pretemporada comenzará el lunes 19 de enero y en el camino al primer certamen de 2026 seguramente habrá novedades en cuanto a altas y bajas del equipo que compitió el año anterior.

Torres asumen en Atlético Franck

El certamen Promocional siempre nos trae novedades en un mercado intenso y con varios movimientos en cuanto a los entrenadores.

En este caso, Atlético Franck, que inauguró recientemente su tecno piso deportivo, apostará por Facundo Torres en la dirección técnica. Después de su paso por Alma Juniors, el orientador vuelve al ruedo en el plano asociativo.

Por otra parte, Roberto Sagaian continuará al frente de las divisiones inferiores de la institución del Departamento Las Colonias.

Viene la Copa Central Rincón

Como cada año, Central Rincón llevará adelante el certamen de pretemporada que se convirtió en un clásico de la costa. En este caso, la Copa Central Rincón 2026 se disputará entre el 30 y 31 de enero. Todos aquellos que deseen tener mayor información pueden comunicarse al 342-5678332 (Carlos).