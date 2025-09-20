Copa Santa Fe: se define el rival de Unión en la gran final

9 de Julio de Rafaela y Centenario de San José de la Esquina jugarán desde las 15.30 para definir al rival de Unión en la final de la Copa Santa Fe.

La Copa Santa Fe entra en su etapa decisiva. Este sábado, desde las 15.30 , en San José de la Esquina, 9 de Julio de Rafaela visitará a Centenario , en busca de un lugar en la final del certamen provincial. El encuentro será televisado por RTS Medios .

El León rafaelino llega con la ilusión de repetir la gesta de 2022, cuando alcanzó la definición de la Copa Santa Fe, aunque en aquella ocasión cayó ante Argentino de Rosario. Con el torneo Federal A en receso hasta el 5 de octubre —fecha en la que deberá visitar a Germinal de Rawson—, este partido le permitirá mantener el ritmo competitivo y, a la vez, soñar con volver a instalarse en una final. Para llegar a esta instancia, 9 de Julio eliminó a Rosario Central en octavos de final y a Unión de Arroyo Seco en cuartos, siempre jugando de visitante.

Por su parte, Centenario de San José de la Esquina vive un momento histórico tras dejar en el camino a Newell’s Old Boys en los cuartos de final. Con el experimentado Facundo Bertoglio —ex Colón— como su jugador más destacado, el equipo del sur provincial intentará seguir haciendo historia en el torneo.

Del otro lado del cuadro, Unión de Santa Fe ya tiene su lugar asegurado en la final, tras vencer a Colón por penales en el clásico santafesino disputado el último fin de semana. El Tate será el gran protagonista de la definición, a la espera de conocer a su rival.

Probables formaciones

Centenario (SJE): Gaspar Spinelli; Martín Bevilacqua, Facundo Rodríguez, Renzo Messi, Alfonso Magi; Estéfano Savietto, Mateo Bernardi; David Luciani, Facundo Bertoglio, Leandro Cuevas; Juan Masqueda. DT: Pablo Casadei.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martínez, Jerónimo Almada, Facundo Centurión, Sebastián Acuña; Nicolás Del Sole, Facundo Maldonado, Alex Salcedo, Facundo García; Maximiliano Ibáñez, Tomás Bonilla. DT: Marcelo Varela.

Fuente: La Opinión