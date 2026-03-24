Frontera, un punto clave en el mapa del delito: buscan establecer el origen y destino del arsenal secuestrado

Un operativo en una zona rural permitió incautar armas de alto poder y detener a tres personas. La investigación busca determinar posibles vínculos con economías delictivas en un corredor atravesado por la violencia y el narcotráfico.

La ciudad de Frontera vuelve a quedar en el centro de la escena por su histórico rol como nodo de circulación de violencia y narcotráfico entre Santa Fe y Córdoba , tras un operativo que permitió secuestrar un importante arsenal de armas y detener a tres personas .

El procedimiento se llevó adelante en un campo cercano al ejido urbano, por orden de la Justicia santafesina, en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación. La medida fue solicitada por la fiscal Fabiana Bertero y autorizada por el juez de garantías Javier Bottero , con intervención de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) .

fa145b34-4648-489d-b74e-c959c9713c19 Frontera, un punto clave en el mapa del delito: investigan reconstruir el origen del arsenal y determinar su destino

Durante el allanamiento, los agentes incautaron escopetas, carabinas, pistolas calibre .45, revólveres, una ametralladora FMK3, municiones de distintos calibres, miras telescópicas, un chaleco balístico y un dron, un conjunto que por su volumen y capacidad de daño encendió las alertas en la investigación.

Armas listas para usar y conexiones bajo análisis

Uno de los datos más relevantes es que parte del armamento estaba en condiciones de uso inmediato, lo que refuerza la hipótesis de que podría estar vinculado a actividades delictivas en curso o en planificación. Desde el área de Investigación Criminal señalaron que el hallazgo permitió desarticular un riesgo potencial para la sociedad.

a807e13c-9ea4-40b6-9f51-cab4156379cf Frontera, un punto clave en el mapa del delito: investigan reconstruir el origen del arsenal y determinar su destino

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas —dos hombres y una mujer—, que serán imputadas por tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Según se informó, uno de los involucrados es el titular del inmueble allanado y cuenta con antecedentes por hechos de violencia, mientras que otro tenía pedido de captura vigente por una causa de homicidio en la provincia de Córdoba.

La investigación se concentra ahora en reconstruir el origen del arsenal y determinar su destino, con el objetivo de establecer si estaba destinado a la defensa de economías delictivas o a la ejecución de distintos delitos, así como identificar posibles vínculos con organizaciones criminales que operan en la región.

En ese marco, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, explicó que el tipo de armamento hallado permite dimensionar el nivel de conflictividad en el que se movían los detenidos y advirtió que ahora el desafío es “atar cabos” para entender qué actividades estaban detrás de ese acopio de armas.

Un corredor sensible en el mapa del delito

El operativo se inscribe en un contexto más amplio: Frontera es considerada un punto estratégico en el mapa del delito, por su vínculo directo con la ciudad cordobesa de San Francisco y su rol en la circulación de violencia asociada al narcotráfico.

ce1357f0-2317-4824-8128-003b2d3448ba Frontera, un punto clave en el mapa del delito: investigan reconstruir el origen del arsenal y determinar su destino

En los últimos meses, desde el Gobierno provincial aseguran que se intensificaron las acciones en el territorio con mayor presencia policial, incremento de allanamientos, fortalecimiento de las tareas investigativas y derribo de búnkeres, en una estrategia coordinada con el Ministerio Público de la Acusación.

Según indicaron, estas medidas permitieron una reducción sostenida de los niveles de violencia, al punto que la ciudad registra actualmente más de 150 días sin homicidios, un dato que contrasta con los indicadores de años anteriores.

No obstante, reconocen que se trata de un escenario complejo y dinámico, donde la prioridad sigue siendo sostener la presión sobre las organizaciones delictivas y evitar la reconfiguración de estructuras criminales en un territorio clave.

Las audiencias imputativas se desarrollarán en las próximas horas, mientras la investigación continuará avanzando para determinar el alcance de la red vinculada al arsenal secuestrado.