Coronavirus: el conmovedor relato de Paulo Dybala

El cordobés Paulo Dybala, quien hace dos semanas dio positivo por coronavirus y se recupera bien en su casa en Turín, Italia, contó que cuando se enteró que se había contagiado tuvo "miedo".

"Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo", confesó Dybala en diálogo -vía videoconferencia- para el canal de AFA Play. "Al principio trataba de no pensar que podía ser eso. Después salió lo de un compañero, lo de otro y el último fui yo. Por suerte fuimos pocos en el club", agregó la ' Joya', tercer jugador de la Juventus que dio positivo con Covid-19 luego del italiano Daniele Rugani y el francés Blaise Matuidi.

Dybala, que convive con su novia Oriana Sabatini, quien también se contagió, relató: "Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía, sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos".

"Ahora estamos bien, mucho mejor. Estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien y a través de los test nos dijeron que éramos positivo", contó Dybala.

El jugador de la Juve y el seleccionado argentino comentó que a pesar del dolor de cabeza "no era aconsejable no tomar nada. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor".