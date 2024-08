Cosolito: "Unión hizo un buen mercado de pases"

Más adelante dijo que "el desafío de Unión es construir una base sólida, hacer pie en la Liga y pasar buenos momentos".

El alero consideró que "de los últimos tres años, Unión peleó siempre el descenso, ahora este año, con jugadores de la categoría se empezó a armar un buen equipo. Faltan algunos jugadores, la base de nacionales está. Hay que esperar por los americanos, los nacionales son los que respaldan y bancan el proyecto".

Su rol en el nuevo Unión

Cosolito también admitió que "con Maxi (Seigorman) hablamos vimos el partido juntos contra River, tiene una idea marcada, soy un jugador de equipo, ojalá que podamos contagiar a la gente, para tener una buena localía para pelear el ingreso a los playoffs que es el sueño. De a poco nos conoceremos en la pretemporada. Es un buen mercado para Unión".

Y luego, disparó: "La capitanía, los roles y todos se van dando. Nacho lo asumió en los últimos años, lo hizo bien. Eso se da con respeto, actitudes, con el vestuario, el capitán por ahí no es el que levanta la copa, sino que lleven el día a día. Me tocó esa función. Estoy contento de volver, de estar, tendré responsabilidades para disfrutar".

Transitar el camino con alegrías

El experimentado alero no dudó en manifestar que "voy a disfrutar mucho mi vuelta, me gusta que los chicos tengan un espejo, el Juego de Embajadores estuvo buenísimo, con muchos chicos de otros clubes. Es intentar transmitir en el deporte, es sano, salud y familia. Si van a la cancha me verán saludar a muchos amigos que tengo en varios lados. Soy consciente a que vine. Me voy a sentir local desde el principio".

Antes de su despedida, disparó: "Vengo jugando arriba con muchos equipos, en Instituto no fui prioridad, a Boca no podía ir porque hay una regla, los que me llamaron, del quinto para abajo. Llamé a los dirigentes de Unión, les dije que si hacen un equipo competitivo para ir para arriba, yo vuelvo. Quería volver vigente".