Costas, ambicioso en Racing: "Queremos apuntar al campeonato y a la Libertadores"

Gustavo Costas quiere todo en Racing

En diálogo con Como te va por DSports, tras conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa, el técnico no se conforma y va por más: “Queremos apuntar al campeonato y a la Libertadores. Sabemos que no tenemos mucho recambio y que hay jugadores que no están al cien por ciento, pero vamos a soñar con todo”.

En su análisis del plantel, Costas dejó entrever su disconformidad con el mercado de pases. Aunque evitó polémicas directas, dejó en claro que Racing no cuenta con el plantel numeroso que le gustaría para afrontar todas las competencias.

“A veces no tenemos un plantel numeroso, pero vamos a intentar todo. Mi sueño es entrar entre los ocho de la Libertadores”, reiteró. En su momento, el entrenador había esperado por un extremo más, que nunca llegó, y ahora deberá encarar el semestre con las piezas disponibles.

Por otro lado, Costas también se refirió a los hinchas de Racing y lanzó una reflexión que generará debate: “El hincha de Racing está cambiado, a veces para bien y otras para mal. No disfruta lo que tiene que disfrutar, este es un momento histórico. Esto me duele, porque Racing no es un equipo que salga campeón tan seguido”.

Además, recordó la importancia de los títulos recientes: “Hoy Racing tiene cinco copas internacionales, y estos jugadores lograron el 40% de esas conquistas. Del ’66/’67 pasó al ’88, y ahora logramos dos títulos en pocos meses para llevar a Racing allá arriba”.

Costas, con su conocida pasión, dejó en claro que no piensa bajar la intensidad, y que Racing está en la pelea por lo que sueña con llegar lejos en la Libertadores. El sorteo en Luque marcará el primer desafío de un año en el que la Academia quiere seguir haciendo historia.