CRAI consiguió ganar ante un rival de fuste

En cumplimiento de la última fecha de la fase inicial del Torneo del Interior B, a la vera de la autopista, y por la Zona 3, CRAI se impuso a La Tablada de Córdoba por 33 a 12 bajo el arbitraje del tucumano Álvaro Del Barco.

En el primer tiempo las acciones arrancaron bien picantes, pero muy parejas. A pesar del buen trabajo de la defensa local, fueron los cordobeses los que lograron la apertura del marcador. La respuesta de los Gitanos fue con un ensayo de Radin que dejo el marcador 7 a 5 abajo.

Nadie fue superior al rival, nadie sometió a nadie, pero con la pelota viva fue Tablada el que logro otro ensayo. En el epílogo de la etapa, una buena acción colectiva, un line tirado a la cola, terminó con un try de Amsler, y el goal de Molinas permitió un parcial empatado 12 a 12.

En el segundo tiempo, el desarrollo fue bastante aburrido, con muchas imperfecciones y el cansancio del desgaste del primer tiempo. Pasando los treinta minutos CRAI salió a buscar el partido, la visita cometió muchas infracciones y con el marcador empatado daba para buscar los 3 puntos. A priori dió la sensación de haber sido una decisión equivocada, porque hubo tres penales disponibles, no se pateó y se perdieron las chances.

Igualmente, CRAI no se desesperó, mantuvo la concentración, con la convicción de saber lo que estaba haciendo, y por eso llegaron dos tries, uno de Dogliani y un try penal, lo que le permitió festejar.

En el otro cotejo del grupo, en Uruguay, Huirapuca de Tucumán le ganó como visitante a Montevideo Cricket por 26 a 9. La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: CRAI (+37) y La Tablada 23 (-16); Huirapuca 11 y Montevideo CC 0.

Rugby2.jpg

A la vera de la ruta nacional 11

Por la Zona 1, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club perdió ante Old Christians de Uruguay por 34 a 31 en un cotejo controlado por el marplatense Pablo Casellas. En el primer tiempo, para los Tricolores hubo un try de Nicolás De Biaggio, más un try, dos converiones y un penal de Tomás Kerz. En el complemento, un try de Agustín Foradini, más tres penales de Tomás Kerz.

Santa Fe Rugby alistó a: Martín Roldan, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Santiago De Biaggio y Guillermo Botta (h); Valentin Iturraspe, Lucas Caputto y Fabián Frustagli; Nicolás De Biaggio y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Tomás Kerz (capitán), Gonzalo Galán e Ian Sbiza. Luego ingresaron Ramiro Gimenez Melo, Mateo Parreño, Franco Tosello, Franco Giandoménico, Tomás Fertonani y Tomás Derito.

En la provincia de Río Negro, Liceo Rugby Club de Mendoza le ganó a Jabalíes Rc de El Bolsón por 39 a 10. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Old Christians de Uruguay 23, Santa Fe Rugby 22, Liceo de Mendoza 17 y Jabalíes RC 0.

Rugby3.jpg

Síntesis:

CRAI 33- La Tablada (Córdoba) 12

CRAI: José Canuto, Santiago Amsler y Facundo Garibay; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, José Gálvez y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Franco Radín, Matías Peón, Lucas Ordano, Lautaro Montini y Tomás Grenón. Entrenadores: Federico Fernández y Alejandro Capobianco.

La Tablada de Córdoba: Ignacio De Bialoskurski, José Ignacio Pérez y Auca Nahuel Pucheta; Franco Cima y Tomás Álvarez Cima; José Baistrocchi, Gastón Baronetto y Gonzálo De Bialoskurski; Alfredo Pueyrredón y Nicolás Spitale; Mateo Revol, Santiago Tobal, Facundo Pueyrredón, Mirco Tomalino y Marcos Galliano. Entrenadores: Agustín Bergallo y Marcos Caldo.

Primer tiempo: 15´ try Gonzálo De Bialoskurski convertido por Galliano, 19´ try Franco Radín, 34´ try Marcos Galliano, 41´ try Santiago Amsler convertido por Alejandro Molinas.

Parcial: CRAI 12- La Tablada 12.

Segundo tiempo: 33´ try Lautaro Montini convertido por Molinas, 37´ try José Dogliani convertido por Molinas, 42´ try penal.

Cambios en CRAI: Bautista Grenón x Tomás Grenón, Joaquín Lerche x Canuto, Joaquín Berón x Santiago Amsler, Santiago Carreras x Gonzálo Colli, Tobías Ledesma x Piermarini, Juan Arregui x Matías Peón.

Cambios en La Tablada: Juan Cruz Miodovsky x Gonzálo De Bialoskurski, Julián Issidoro x José Pérez, Gregio Damia x Nicolás Spitale, Francisco Bini x Alfredo Pueyrredón, Facundo Alemanno x José Baistrocchi, Ignacio Calas x Tomás Álvarez, Facundo Feretti x Pucheta.

Amarillas: Matías Peón y Joaquín Lerche (CRAI); Mirco Tomalino y Julián Issidoro (LT).