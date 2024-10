CRAI pierde un jugador importante al retirarse Franco Radín

Se produjo el retiro del back Franco Radín

"Este año lo jugué todo el año completo sabiendo que este momento iba a llegar. Así que es un tema masticado, obviamente a la hora de que llegó el momento, obviamente que las emociones y las lágrimas aparecieron, pero no había vuelta atrás, porque la decisión estaba tomada. Es un viaje que tenía armado para el año que viene, me voy a vivir afuera un tiempo, y ya la venía tramitando en mi cabeza a esta situación" le dijo Franco Radín a UNO Santa Fe.

El polifuncional back Gitano comentó que "En plantel superior subí en 2014, porque ese año CRAI necesitaba la M19, era nuestro segundo año, y desde ahí empecé. Ese año jugué en reserva, y al siguiente, en 2015, me tocó jugar en Primera. Por suerte pudimos mantenernos todos estos años. Estuve variando, entre full back y wing. Hubo un par de años que la Mona Beltramino no estuvo, jugó afuera, entonces iba de full back, y cuando él estaba iba de wing".

Rugby2.JPG Momento inolvidable para Franco, ya que ante Tala jugó su último partido en la cancha principal del CRAI.

"Estos diez años el balance es positivo, rescato muchas cosas, muchas oportunidades que me dio el club. Desde jugar los torneos más prestigiosos como el Nacional de Clubes, hasta pelear finales y jugar partidos superimportantes. Sinceramente me llevo una mochila cargada de experiencias y de emociones. Será muy difícil retribuirle al club todo lo que me permitió y me dio" comentó el también integrante del seleccionado de seven de la Unión Santafesina de Rugby.

Un jugador clave dentro y fuera de la cancha

Un verdadero crack, un jugador con una inteligencia importante, hábil con el juego de manos, pero sobre todo ha sido un líder dentro y fuera del campo de juego. "Es un orgullo haber representando los colores del CRAI, y haber podido formar más que un grupo, una familia, con los chicos que están jugando ahora, y con los que jugaron antes, y ya no lo hacen más. Muchos de los cuales son responsables de haberme transmitido la pasión y el amor por este club. Como lo fue en su momento, Gogui Damiani, que fue que cuando subí al plantel superior, el era el capitán, y me transmitió muchas de las cosas que siento hoy por el club" explicó Radín.

Rugby3.JPG Todo un líder dentro y fuera de la cancha, ha sido Radín, en el plantel superior Gitano.

CRAI tuvo una muy buena primera parte del año, consiguiendo ser subcampeón del Regional del Litoral. La derrota ante Jockey fue dura, y eso es un poco que en el Interior el equipo ha sentido el golpe desde el juego y sobre todo lo mental. Sobre este punto fue claro al expresar que "Lo que está pasando ahora no nos lo merecemos después de los primeros ocho meses del año, de laburo super duro. Es el fiel reflejo de un equipo golpeado. Que le costó entrar en un pozo, y que lamentablemente no puede salir. Es cansancio, de la cabeza y físico, de los dos. Estamos en ese bache de post pérdida, y de no haber conseguido el campeonato del regional. Igualmente es un tema para los próximos años o generaciones, el poder recuperarte más rápido de este tipo de situaciones".

Rugby4.JPG El polifuncional back, ha jugado de wing y de full back, y será un gran pérdida el elenco de la autopista.

"Nos toca termina el año un poco bajón, que no es la que cualquier quisiera, pero me voy muy contento, porque el objetivo de principio de año era volver a llevar al CRAI a las finales, y fue lo que sucedió. A partir de ahora hay que comenzar a preparar la cabeza de los más chicos y de los próximos jugadores que van subiendo, para encontrar el camino para poder mantenerse en las finales. Ahora logramos llegar a las finales, hay que conseguir mantenerse en este nivel" finalizó un jugador muy importante, que seguramente CRAI extrañará.