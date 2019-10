CRAI se impuso a Los Tordos y sigue en carrera

En el marco de los octavos de final del Torneo del Interior, CRAI logró un resultado positivo ante el duro Los Tordos de Mendoza por 33 a 27, a la vera de la autopista, ante un buen marco de público, y con el correcto arbitraje del tucumano Santiago Altobelli.

De este modo, el elenco Gitano logró pasar a la siguiente instancia, en el cual deberá medirse con Universitario de Tucumán, el cual se impuso a Comercial de la Unión de Rugby de Mar del Plata por un ajustado 23 a 21.

Fue un partido duro e intenso, en el cual ambos sintieron el no haber jugado durante dos semanas, ya que en el arranque del primer tiempo, y algo similar en el complemento, ambos ingresaron como dormidos, y faltos del timming necesario para hacer frente a un partido por octavos de final.

En el primer tiempo, la defensa de Los Tordos funcionó bien, CRAI tuvo un par de situaciones en el ingoal contrario pero una equivocación permitió una intercepción del wing Varrenti quien corrió hasta casi las veintidos Gitanas y no pudo apoyar porque se lo impidió el tackle de Grenon.

Otra infracción de los locales terminó con un penal que falló el centro Pueblaz. Los Gitanos lograban tener la pelota y pisar campo rival, pero les faltaba dar la última puntada, hasta que consiguió superar la buena defensa mendocina y llegar al try por intermedio de Arregui. La alegría duró poco ya que enseguida vino el try de Cassone para Tordos que con el goal de Pueblaz pasoó a ganar 10 a 7. Tordos estaba afilado y llegó el try de Gil, por lo que el marcador pasó a estar a su favor 17 a 7. En el final del período, fue el turno de un ensayo de Franco Radin para descontar e irse la visita arriba en el tanteador 17 a 12.

El complemento

El segundo tiempo comenzó muy flojo, cortado y con poco para destacar pero fue CRAI, que adquirió el protagonismo, el que llegó al try con el maul y dejó el marcador 17 a 17. Algunas fallas de la visita en el control, terminó con un scrum y otro ensayo para los dueños casa que pasaron a ganar 22 a 17.

Tordos aprovechó la oportunidad que dispuso, el full back Galdeano llegó al try y el partido quedo igualado en 22. CRAI siguio buscando, tuvo un poco mas la pelota en su poder, la visita cometió una infracción y tras un penal de Alberto pasó al frente 25 a 22. Nada estaba dicho ya que a poco del final vino el try en la bandera del ingresado Orrico, el marcador quedó 28 a 27 a favo de los Gitanos, quienes no perdonaron en la última jugada del partido, Nacho Giombi facturó y el triunfo quedó en la autopista.

Las sensaciones del head coach

"Estoy feliz, y satisfecho por esta victoria conseguida, tenemos una semana más por delante, seguimos en carrera, estamos muy bien, y le hemos ganado a rivales muy duros. Todos de jerarquía, como Tordos, Tablada, Duendes, Jockey, y en esta cancha nos hemos hechos imbatibles" le dijo el entrenador de CRAI, Federico Fernández a UNO Santa Fe.

El coach de la escuadra de la autopista manifestó que "La verdad es que hemos encontrado el equipo, la fortaleza y el carácter anímico para ganarlo en los últimos minutos. Se notó que tenemos un equipo y un grupo con carácter".

Finalmente, Pica, destacó que "Lo mejor de hoy fue el carácter para darlo vuelta, la verdad que supimos trabajar el partido sabiendo que lo podíamos ganar en los últimos minutos. Sobre el final de nuestra etapa se está encontrando el equipo, y eso me pone muy bien".

Síntesis:

CRAI 35- Los Tordos 27

CRAI: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, José Gálvez y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Franco Radín, Matías Peon, Juan Arregui, Lautaro Montini y Tomás Grenón. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Los Tordos: Lautaro Villegas, Agustín Gil Comesaña y Rodrigo Martínez; Luciano Magnoni y Juan Bautista Correa; Lucas Rubilar, Emiliano Galiotti Lemos y Juan Manuel Sánchez; Franco Varrenti y Juan Balzarelli; Francisco Cassone, Francisco Pueblaz, Ángelo Lizzola Moreno, Juan Ignacio Conil y Francisco Galdeano. Entrenador:Pedro Garcia.

Cambios en CRAI: Tobías Ledesma x Gonzálo Colli, Lucas Ordano x Juan Arregui, Ignacio Giombi x José Dogliani, Ramiro Del Sastre x Matías Peón, Santiago Carreras x Emanuel Piermarini, Joaquín Berón x Joaquín Lerche y José Canuto x Santiago Amsler.

Cambios en Tordos: Joaquín Orrico x Franco Varrenti, Tomás Balzarelli x Francisco Pueblaz, Jose Barrionuevo x Lucas Rubilar, Lautaro Varela x Luciano Magnoni, Franco Pizzi x Lautaro Villegas, Martín Santiago x Agustín Gil Comesaña.

Primer tiempo: 2´penal Pueblaz, 27´ try Arregui convertido por Molinas, 30´ try Francisco Cassone convertido por Pueblaz, 35´ try Agustín Gil Comesaña convertido por Pueblaz, 45´ try Radín.

Parcial: CRAI 12- Los Tordos 17

Segundo tiempo: 12´ try Amsler, 18´ try Alejandro Molinas, 22´ try Galdeano, 30 y 37´ penales de Francisco Alberto, 39´ try Joaquín Orrico, 41´ try Ignacio Giombi convertido por Molinas.

Tarjetas: 23´ amarilla Emiliano Galiotti Lemos, 38´ amarilla Joaquín Schierano.