CRAI se prepara para jugar la final del Regional con Jockey

CRAI.jpg El back del conjunto Gitano destacó que el equipo nunca bajó los brazos. Gentileza prensa URR

El medio scrum de CRAI afirmó que "el momento determinante de ir al line y no patear el penal que dispusimos fue algo que hablamos en la práctica del lunes por la noche, que en realidad fue un regenerativo, fue medio como que no preguntamos mucho, no lo estuvimos pensando en demasía, dijimos vamos al line, y vamos a ganar este partido. Obviamente, la decisión puede estar o no correcta, la verdad que ibas a los tres puntos seguros, y después que se juegue el suplementario".

CRAI.jpg CRAI jugará con Jockey Club de Rosario la final del Regional de rugby. Gentileza prensa URR

"Indudablemente fue un momento en el que había que tomar una determinación, estábamos convencidos de lo que habíamos ido a buscar a Rosario, teníamos claro lo que queríamos, y fuimos por todo. Y eso habla a las claras del buen momento del equipo, en el juego y a la hora de tomar decisiones. Nos teníamos confianza, y también en pocos minutos habíamos levantado nuestro rendimiento. Te salía mal y no era la decisión correcta, pero en buena hora que pudimos ganarlo" destacó el back de la escuadra de la autopista.

Las claves de lo que será la final del Regional

"Lo que más me gustó de este partido en particular es que el equipo nunca bajó los brazos, nunca dimos el partido por perdido. Estando 17 puntos abajo, en cualquier otro momento y en otros años, hubiese sido irremontable. Pero este equipo ha demostrado fecha a fecha que no es de ese modo. Podemos revertir lo que sea, y cuestiones a mejorar son pocas, creo que detalles" sostuvo Molinas.

El back Gitano aseguró que "el partido con Jockey va a pasar mucho por el juego abierto, así que ahí vamos a tener que estar muy atentos, que el fin de semana, GER nos hizo dos tries, abriendo la pelota, así que creo ahí va a estar el punto a mejorar esta semana".

CRAI.jpg El choque entre el Gitano y el Verdiblanco será el sábado 17 a las 16. Gentileza prensa URR

En cuanto cuales cree que serán las claves del choque con el verdiblanco rosarino sostuvo que "será importante como siempre el papel de nuestra defensa, y después las formaciones fijas como el scrum y el line out, en el que buscaremos dominarlos. Es un partido diferente al de GER, son equipos que juegan parecido. Jockey es más fuerte con los fowards, es un equipo más completo. Pero no se va a dar un partido parecido porque es una final, así que creo que va a ser más fino en todos los detalles".