CRAI se renueva para la próxima temporada

Iván Díaz se convirtió en el nuevo entrenador de CRAI de cara a la próxima temporada, para la Primera División y para la Sub 19.

25 de diciembre 2025 · 09:54hs
CRAI se renueva para la próxima temporada

En CRAI, es el tiempo de al frente de las “gitanas” del plantel superior y Sub19. Como entrenador joven que es, comenzó a ganarse paso a paso, un lugar en el ambiente. Se formó íntegramente en El Quillá como jugador.

Dejó huella e hizo gran parte de su carrera de entrenador en las distintas formaciones de la línea del Parque Belgrano. Allí vivió sus mayores éxitos. Condujo conIván Díaz gran suceso a los caballeros del “tiburón”.

image

Alcanzó cuatro campeonatos en el torneo Dos Orillas a lo largo de tres años. No solo es eso. Pronto dio el salto hacia los seleccionados juveniles y mayor masculino que contribuyeron a forjar su filosofía.

Su confianza en sí mismo, su ambición, su atención en los detalles dieron forma a su esencia. En la rama femenina, el año pasado guió al plantel superior de El Quillá Amarillo.

Cerró una temporada muy sólida en este 2025 donde lideró a la Reserva de la línea principal de El Quillá al tricampeonato, como a la Sub16 al título. También acumuló experiencia al ser asistente de Juan Francisco David entre 2023 y esta temporada.

A qué apuntará Iván Díaz en CRAI

Su enfoque táctico apuntará al crecimiento de jugadoras importantes, para darle mayor gravitación al equipo, priorizando el orden táctico, agresividad en la recuperación y efectividad en ataque, dentro de un calendario que traerá desafíos importantes tanto a nivel local como regional.

No habrá modificaciones en las otras líneas. Seguirán Gastón Torres, Lucas Jazmín al frente del plantel superior y S19 de la “Blanca” al igual que Iván Méndez en las inferiores, apostando a consolidar una identidad de juego y potenciar el desarrollo individual y colectivo del equipo.

Magalí Regenhardt hará lo propio con las inferiores de la “Celeste” en busca de afianzar conceptos técnicos y que se traduzcan en el rendimiento de sus dirigidas.

Fuente: ASH

CRAI El Quillá Iván Díaz
