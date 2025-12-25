En CRAI, es el tiempo de al frente de las “gitanas” del plantel superior y Sub19. Como entrenador joven que es, comenzó a ganarse paso a paso, un lugar en el ambiente. Se formó íntegramente en El Quillá como jugador.
CRAI se renueva para la próxima temporada
Iván Díaz se convirtió en el nuevo entrenador de CRAI de cara a la próxima temporada, para la Primera División y para la Sub 19.
Dejó huella e hizo gran parte de su carrera de entrenador en las distintas formaciones de la línea del Parque Belgrano. Allí vivió sus mayores éxitos. Condujo conIván Díaz gran suceso a los caballeros del “tiburón”.
Alcanzó cuatro campeonatos en el torneo Dos Orillas a lo largo de tres años. No solo es eso. Pronto dio el salto hacia los seleccionados juveniles y mayor masculino que contribuyeron a forjar su filosofía.
Su confianza en sí mismo, su ambición, su atención en los detalles dieron forma a su esencia. En la rama femenina, el año pasado guió al plantel superior de El Quillá Amarillo.
Cerró una temporada muy sólida en este 2025 donde lideró a la Reserva de la línea principal de El Quillá al tricampeonato, como a la Sub16 al título. También acumuló experiencia al ser asistente de Juan Francisco David entre 2023 y esta temporada.
A qué apuntará Iván Díaz en CRAI
Su enfoque táctico apuntará al crecimiento de jugadoras importantes, para darle mayor gravitación al equipo, priorizando el orden táctico, agresividad en la recuperación y efectividad en ataque, dentro de un calendario que traerá desafíos importantes tanto a nivel local como regional.
No habrá modificaciones en las otras líneas. Seguirán Gastón Torres, Lucas Jazmín al frente del plantel superior y S19 de la “Blanca” al igual que Iván Méndez en las inferiores, apostando a consolidar una identidad de juego y potenciar el desarrollo individual y colectivo del equipo.
Magalí Regenhardt hará lo propio con las inferiores de la “Celeste” en busca de afianzar conceptos técnicos y que se traduzcan en el rendimiento de sus dirigidas.
Fuente: ASH