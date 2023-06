CRAI se trajo un importante triunfo de la Tortuguita

En primer término, hay que señalar que los Gitanos fueron justos y merecidos ganadores, no lograron sumar punto bonus, pero si una victoria que se cotiza ya que se midió ante un rival directo y que siempre en calidad de visitante es complicado.

CRAI jugó un buen primer tiempo, ya que más allá de haberse ido al descanso ganando 14 a 5, fue superior en la mayor parte de los aspectos del juego. Tuvo un claro dominio en el scrum y en el line out, la defensa funcionó con solidez y algo para destacar es que ha logrado bajar la cantidad de penales que comete.

Rugby2.jpg Tras haber jugado la Súper Rugby Américas con Pampas, Manuel Bernstein volvió a hacer su aporte al equipo de CRAI. UNO Santa Fe

En el complemento, la visita siguió teniendo el dominio territorial y la posesión de la pelota, Rowing buscó achicar diferencias, pero se topó con el gran trabajo de los santafesinos en materia defensiva. En cuanto a las individualidades, vale resaltar lo hecho por Garibay y el capitán Canuto, más la buena conducción que el medio scrum Barceló y la experiencia del apertura Molinas, le dieron al equipo, sin dejar de señalar lo hecho por Bernstein y Dogliani.

Si bien fue superior, los dirigidos por Capobianco dispusieron de algunas oportunidades en el ingoal contrario pero algunas impericias y algo de mala suerte lo privaron de conseguir un par de ensayos más. De tanto insistir, a partir del scrum llegó un try penal que le permitió festejar en la capital entrerriana, en un cotejo que no le resultó para nada sencillo.

La jornada litoraleña en el sector principal arrojó el primer clasificado a las semifinales, se trata de Gimnasia y Esgrima de Rosario que venció a Jockey de Rosario por 34 a 17 bajo el referato del santafesino Emilio Traverso. En el Parque Urquiza, con el control del santafesino Facundo Gorla, Estudiantes le dio otro duro golpe a Duendes al vencerlo por 34 a 29. En las delicias del sur provincial, Universitario de Rosario dio la sorpresa de la fecha al superar a Old Resian por 23 a 10. En la oportunidad quedó libre Santa Fe Rugby Club.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima (R) 56, Santa Fe Rugby 42, Estudiantes de Paraná y Old Resian 37, Duendes 29, Jockey de Rosario 25, Universitario de Rosario 24, CRAI 21 y Paraná Rowing 14. La próxima fecha a disputarse el sábado 24 de junio tendrá los siguientes cruces: Santa Fe Rugby con Estudiantes, Old Resian con Rowing, Jockey (R) con Universitario (R) y Duendes con Gimnasia y Esgrima, quedando libre CRAI.

Rugby3.jpg El tercera línea Justo Ordano fue otro de los puntos altos de CRAI en el triunfo conseguido en Paraná. UNO Santa Fe

Más detalles del Regional

En Segunda División, CRAR de Rafaela superó a Alma Juniors por 23 a 18, mientras que en Sauce Montrull, La Salle Jobson cayó frente a Tilcara de Paraná 31 a 10. En barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario perdió frente a Provincial 20 a 5, y Jockey de Venado Tuerto venció a Logaritmo 57 a 17.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: CRAR 54, Jockey (VT) 53, Caranchos 44, Alma Juniors 40, Tilcara 33, La Salle Jobson 31, Logaritmo 13, Provincial 9, y Universitario de Santa Fe 4. La próxima fecha se medirán: Provincial con Tilcara, Logaritmo con Universitario, Alma Juniors con Jockey de Venado Tuerto, y Caranchos con CRAR.

En Tercera División, por la fecha 11ª, Cha Roga cayó en Santo Tomé ante Brown de San Vicente por 18 a 13, mientras que Querandí RC quedó libre. En la provincia de Buenos Aires, Regatas & Belgrano de San Nicolás venció a CUCU 19 a 7, y Los Pampas de Rufino derrotó a Gimnasia de Pergamino por 30 a 22.

Las posiciones quedaron así: Los Pampas 42, Brown de San Vicente 34, Gimnasia de Pergamino 25, Cha Roga 21, Regatas & Belgrano 19, CUCU 11 y Querandí RC 6. La próxima fecha tendrá estos compromisos: Los Pampas con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Brown de San Vicente con Gimnasia de Pergamino, y Querandí RC con Cha Roga.

Rugby4.jpg El capitán Gitano, José Canuto, no le pierde pisada a un rival remero, y su aporte en el pack y en defensa fue para destacar. UNO Santa Fe

Síntesis:

Paraná Rowing 5- CRAI 27

Paraná Rowing: Natán Cáceres, Ignacio Correa y Esteban Acosta; Franco Dall´ava y Joaquín Moliné; Andrés Agasse, Facundo Taboada y Tomás Acostas Cis (capitán); Franco Osuna y Beltrán Camet; Iván Sánchez Muscia, Tomás Osuna, Julián Pistrilli, Mateo Baroli y Gino Albarello. Entrenador: Luciano Bortondelo. Luego ingresaron: Francisco Carbonell, Juan Lerena, Ignacio Gómez, Máximo Aguilar, Francisco Cavenaghi, Jerónimo Godoy, Sebastián Lagisquet y Franco Zatti.

CRAI: José Canuto, Facundo Garibay y Joaquín Lerche; José Dogliani y Santiago Carreras; Manuel Bernstein, Tomás Schinner y Justo Ordano; Martín Barceló y Alejandro Molinas; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Lucas Ordano, Juan Fleitas y Franco Radin. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: Ramiro Del Sastre, Lautaro Montini, Luciano Simino, Matías Peón, Emanuel Piermarini, Mariano Torres, y Francisco Furgoni.

Primer tiempo: 15' try Facundo Garibay convertido por Agustin Giménez, 25' try Ignacio Carreras convertido por Agustín Giménez, 29' try Facundo Taboada.

Parcial: Rowing 5- CRAI 14

Segundo tiempo: 11' penal Agustín Giménez, 36' penal Agustín Giménez, 41' try penal (C).

Tarjetas amarillas: Ignacio Carreras (CRAI); Barolli, Pistrilli y Correa (R).

Cancha: Rowing (La Tortuguita).

Referee: Mauro Rivera (Rosario).

Reserva: Rowing 22 - CRAI 15