CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Torneo Oficial femenino

En los cruces por los terceros puestos, CRAI venció a Alma Juniors en Primera, y Santa Fe Rugby a las esperancinas en Sub 19

Los goles para la escuadra conducida por Andrés Catelani fueron conseguidos por Victoria Bertone en dos oportunidades, el segundo de córner corto, Victoria Etcheverry, y Rosario Gómez Iriondo desde el fijo. Por su parte, para las chicas entrenadas por Franco Porta se hicieron presentes en la red Stefanía Riedel y Camila Riedel en dos oportunidades, uno de penal y el otro de corto.

En la categoría Sub 19, Santa Fe Rugby ocupó el tercer lugar del podio al imponerse a Alma Juniors de Esperanza por 6 a 1. Los goles para las chicas de Sauce Viejo fueron concretados por Delfina López en cuatro oportunidades, Emilia Depetris y Emilia Galíndez, mientras que para las Lobas el único tanto lo consiguió Leonela Simoneit. En Sub 16, Náutico El Quillá superó a CRAI por 2 a 1 y se quedó con la tercera posición. Los goles fueron cosechados por Malena Bertone y Amparo Giorsino, mientras que para las Gitanas descontó Martina Audicio.

image.png La categoría Sub 19 de Santa Fe Rugby logró el tercer lugar en el podio al derrotar a Alma Juniors.

En la divisional reserva, La Salle Jobson se adjudicó la tercera colocación al superar a Banco Provincial por 5 a 1. La escuadra colegial tuvo como goleadoras a Belén Salas en dos oportunidades, Florencia Alurralde, Agostina Valentinuzzi y Josefina Salamano, descontando Jimena Román para las Kresters. En Sub 14 el triunfo correspondio a CRAI al derrotar a Alma Juniors de Esperanza por 2 a 0 con goles de Felicitas Cobos y Clara Martínez.

La final de Primera División del Top 6, se disputará el próximo sábado 2 de diciembre a las 19, en el sintético de agua de la ASH, en el cual Banco Provincial se medirá con Club Náutico El Quillá. En sub 16, a las 10, jugarán Santa Fe Rugby con Alma Juniors de Esperanza. El viernes 1° de diciembre, a las 21, en reserva, jugarán Santa Fe Rugby con El Quillá, y a las 19.30, en Sub 14, El Quillá con Santa Fe Rugby. El jueves 30, en Sub 19, Banco Provincial enfrentará a El Quillá a partir de las 20.30.

En la final de reserva del torneo Dos Orillas de caballeros, El Quillá superó al Paraná Rowing Club en la ASH por 3 a 0. Los goles para los Tiburones del parque Belgrano fueron marcados por Gonzalo Trinchieri y Juan Castaneda en dos ocasiones, uno a partir de un penal. La final de los caballeros, está pautada para el próximo sábado 2 de diciembre a partir de las 17, entre Banco Provincial y El Quillá.

Síntesis:

CRAI 4- Alma Juniors de Esperanza 3

CRAI: Magdalena Chemes; Carolina Arregui, Rosario Gómez Iriondo, Josefina Fiorini, Florencia Villar (capitán), Victoria Molinas, Milagros Paniccia, Milena Serruya, Victoria Etcheverry, Victoria Bertone y Paula Qüesta. Entrenador: Andrés Catelani. Luego ingresaron: Delfina Brasca, Ignacia Pelletán, Ernestina Palmier, Delfina Gamboa, Juana Soto Payva, Victoria Raffa y Trinidad Juez.

Alma Juniors de Esperanza: Milagros Arguello, Paulina Battu, Juanita Brega, Iara Jimenez, Julia Lovato, Guillermina Nagel, Isabella Noroña, Sofía Quagliaro, Stefanía Riedel (capitán), Camila Riedel, Tamara Roldán, Pía Sandaza, Leonela Simonet, Camila Soldavini, Candela Vicentín, y Agustina Visintini. Entrenador: Franco Porta.

Goles: 3´ Victoria Bertone (CRAI), 19´ Stefania Riedel (CAAJ), 26´ Victoria Etcheverry (CRAI), 30´ Camila Riedel de penal (CAAJ), 35´ Victoria Bertone de corto (CRAI), 49´ Camila Riedel de corto (CAAJ) y 56´ Rosario Gómez Iriondo de corto (CRAI).

Tarjetas verdes: Milagros Paniccia (CRAI) y Juanita Brega (Alma Juniors).

Árbitros: Beatríz Acuña y Paola Coro.

Cancha: sintético de agua ASH.