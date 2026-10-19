Ronaldo fue sancionado por la Federación de Portugal y se pierde la fecha FIFA

El delantero de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue sancionado por la Federación (FPF) y no podrá ser convocado durante un mes

El delantero de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo , fue sancionado por la Federación (FPF) y no podrá ser convocado durante un mes, por lo que no será parte de la fecha FIFA de noviembre. El atacante de 41 años también recibió una penalidad de 255 euros, luego de haber sido él mismo quien pidió ser sancionado por su falta de comportamiento.

El conflicto se dio después de que Ronaldo discutiera con el entrenador por no utilizarlo en un partido ante Noruega en la UEFA Nations League, motivo por el cual se peleó con él, se marchó del predio y amagó con retirarse de la Selección, aunque lograron hacer las paces.

Cristiano Ronaldo recibió una sanción por parte del comité disciplinario de la FPF, que lo había suspendido provisionalmente y le había abierto un expediente algunos días atrás, a poco más de dos semanas de haberse marchado de la concentración de su equipo nacional.

El atacante venía de haber tenido un mal partido ante Gales, en cuya previa había comentado que no tendría ningún inconveniente en irse de su seleccionado si sentía que Portugal ya no “dependía” de él, y no sumó minutos en la segunda fecha del certamen europeo mencionado, ante Noruega.

Esto generó un gran descontento en un futbolista reconocido por su ego y lo llevó a discutir con el entrenador Jorge Jesus, a quien había tenido como DT en Al-Nassr de Arabia Saudita pocos años atrás. Tras una reunión breve, el jugador pasó por la oficina del presidente de la federación, Pedro Proença, y se marchó del predio en el que entrenaba su selección.

Poco después, el futbolista realizó una publicación sugerente en sus redes sociales y comenzó a amagar con retirarse del representativo luso, en una situación que generó diversas opiniones y, luego de que Jesús intentara imponer su condición para elegir a qué jugadores utilizar en cada convocatoria, la intermediación de Proença comenzó a limar asperezas para que el DT agachara la cabeza y aceptara el pedido del exjugador del Real Madrid.

Así, ambos lograron volver a acercarse a los pocos días y, luego de una nueva reunión mucho más positiva que la anterior, se confirmó que Ronaldo continuará su camino en el elenco portugués, aunque fue sancionado con 30 días de ausencia y 255 euros.

La extensión de su penalidad lo hará perderse la próxima fecha FIFA, con extensión desde el 9 hasta el 17 de noviembre, por lo que CR7 no volverá a ponerse la camiseta portuguesa hasta marzo del año próximo, en caso de ser convocado.