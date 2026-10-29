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La Liga Profesional prepara un cambio de formato para 2027

La Liga Profesional analiza dejar atrás las zonas y apostar por un campeonato de todos contra todos, aunque mantendría los torneos Apertura y Clausura.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 13:22hs
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La Liga Profesional prepara un cambio de formato para 2027

El fútbol argentino podría experimentar una modificación importante en su calendario a partir de 2027. Los dirigentes de los 30 clubes de Primera División debatirán una propuesta que contempla eliminar las dos zonas y establecer un sistema de todos contra todos, con el Apertura y el Clausura como competencias principales y una instancia de playoffs para definir a los campeones.

LEER MÁS: Liga Profesional: qué les resta a los equipos con chances de terminar primeros en la anual

Todos contra todos y playoffs: las claves del posible nuevo formato

La propuesta que analizarán los dirigentes este jueves en Puerto Madero busca que los 30 participantes se enfrenten entre sí a lo largo de la temporada. De esta manera, desaparecerían las actuales zonas A y B, aunque se conservaría la estructura de dos torneos cortos que caracteriza al calendario vigente.

El proyecto contempla disputar una fecha adicional de clásicos o emparejamientos para completar el fixture. Además, tanto en el Apertura como en el Clausura habría un corte en la tabla: después de la fecha 15 y de la jornada 30, respectivamente, los 16 mejores equipos accederían a los playoffs para luchar por el título.

También está en discusión cómo se desarrollarían las instancias eliminatorias. Una de las alternativas es que los octavos y los cuartos de final se disputen en partidos de ida y vuelta, mientras que otra posibilidad es mantener encuentros únicos en cancha neutral.

Qué pasaría con la tabla anual, las copas y los descensos

Más allá de los cambios en la disputa de los torneos, se mantendría el reconocimiento al campeón de Liga, que surgiría del equipo que termine primero en la tabla anual. Bajo el sistema propuesto, esa clasificación contemplaría los enfrentamientos contra los otros 29 clubes de la categoría.

En cuanto a la clasificación para las copas internacionales, la intención sería conservar el mecanismo actual, con plazas para los campeones del Apertura, el Clausura, la Liga y la Copa Argentina, además de los equipos mejor ubicados en la tabla anual.

Sin embargo, todavía quedan cuestiones importantes por resolver. Entre ellas aparecen el sistema de descensos y la manera de compensar los dos partidos menos que tendría cada equipo en comparación con el calendario de 2026, cuando cada club disputará 32 encuentros computables para la tabla anual y los promedios.

La reunión de este jueves será determinante para conocer si la propuesta avanza y cuáles de sus puntos terminan incorporándose al reglamento de la temporada 2027.

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