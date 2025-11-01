Cristiano Ronaldo marcó un doblete para la remontada de Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo convirtió dos goles en el triunfo de Al Nassr ante Al Fayha y llegó a los 952 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo sigue estirando el récord de más goles convertidos en competencias oficiales: con su doblete en la victoria de Al Nassr por 2-1 ante Al Fayha , el portugués alcanzó los 952 gritos oficiales y quedó a 48 de los 1000, una cifra que ningún jugador logró hasta el momento.

Cristiano apareció para igualar el marcador a los 37 del primer tiempo tras una asistencia del francés Kingsley Coman. Luego, el ídolo de 40 años selló la remontada con un tanto de penal en el minuto 14 del alargue, aunque inicialmente se habían adicionado seis.

Con este resultado, Al Nassr sumó su séptima victoria consecutiva en las siete jornadas disputadas y se mantiene como líder de la liga árabe con 21 puntos, tres unidades por encima de Al Taawon, su escolta. En su próximo partido enfrentará a Goa por la Copa AFC este miércoles a las 15.15.

Embed - Cristiano Ronaldo Goal - Al Nassr vs Al Feiha 2-1 Extended Highlights & Goals 2025

Ronaldo, que ya acumula más de dos décadas como profesional, sigue siendo decisivo y mantiene su infernal promedio goleador. Cada partido lo acerca un poco más a un número que podría marcar otro hito en su carrera.