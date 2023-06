Países Bajos y Croacia, dos de los equipos que fueron eliminados por Argentina en el Mundial de Qatar 2022, jugaron un parejo primero tiempo. La paridad se quebró cuando Mats Wieffer generó la asistencia para un solitario Malen, quien paró la pelota y definió cruzado para el 1-0.

¡LOS FIEROS VENCIERON A LA NARANJA Y JUGARÁN LA GRAN FINAL! | Países Bajos 2-4 Croacia | RESUMEN

Croacia levantó su nivel en el segundo tiempo bajo la conducción del talentoso e infatigable Modric y convirtió los tantos para revertir la historia. Kramaric cambió por gol el penal a favor, generado por la infracción de Cody Gakpo a Modric. Luego, Pasalic interceptó el centro de Luka Ivanusec, ante la pasividad de la defensa neerlandesa, y selló el 2-1.

El seleccionado dirigido por Ronald Koeman buscó el empate por la vía de los centros y contó con dos situaciones sobre el final: un remate de Gakpo que pasó cerca del segundo palo y el intento de Nathan Aké que encontró bien parado a Dominik Livakovic.

En la última, Lang recibió la pelota sin marcas tras una serie de rebote y marcó la agónica igualdad que forzó el tiempo suplementario.

La alegría le duró poco a los locales porque Croacia volvió a adelantarse en el marcador a través del ingresado Petkovic. El equipo de Zlatko Dalic tuvo en jaque a Países Bajos con más situaciones, pero sufrió con la atajada de Livakovic ante Lang en los minutos finales y lo definió con el gol de penal de Modric.

El primer finalista de la Liga de Naciones de Europa conocerá su próximo rival mañana, cuando Italia, último campeón europeo y con la presencia de Mateo Retegui, se enfrente a España, desde las 15.45, hora argentina, en el estadio De Grolsch Veste, en Enschede, también los Países Bajos.

Síntesis

Países Bajos: Justin Bijlow; Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk y Nathan Aké; Mats Wieffer, Frankie de Jong, Donyell Malen, Teun Koopmeiners y Xavi Simons; y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Josip Sutalo, Domagoj Vida e Ivan Perisic; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric y Luka Ivanusec. DT: Zlatko Dalic.

Gol en el primer tiempo: 34m. Malen (PB).

Goles en el segundo tiempo: 10m. Kramaric, de tiro penal (C); 27m. Pasalic (C); y 45+6m. Lang (PB).

Gol en el primer tiempo suplementario: 7m. Petkovic (C).

Gol en ell segundo tiempo suplementario: 10m. Modric, de tiro penal (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 18m. Wout Weghorst por Simons (PB); 29m. Georgino Wijnaldum por Wieffer y Steven Bergwijn por Malen (PB); 33m. Nikola Vlasic por Ivanusec y Josip Stanisic por Juranovic (C); 39m. Lovro Majer por Kovacic (C); Noa Lang por Dumfries (PB); 44m. Martin Erlic por Kramaric (C). En primer tiempo suplementario, Bruno Petkovic por Sutalo (C). En el segundo tiempo suplmentario, Marten de Roon por Gakpo y Tyrell Malacia por Aké (PB); 13m. Borna Barisic por Modric (C)

Amonestados: de John, Koopmeiners, Malacia (PB); Kovacic, Pasalic, Brozovic, Livakovic (C)

Árbitro: István Kovács (Rumania).

Estadio: De Kulp de Rotterdam (Países Bajos).