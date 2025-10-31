Uno Santa Fe | Ovación | Libertadores

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Los dos gigantes brasileños disputarán el partido definitivo de la edición. Se vuelve a repetir la final del 2021.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras y Flamengo disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2025, repitiendo así el partido definitorio de la edición 2021.

El “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales; y dejó en el camino a Racing, para convertirse en el primer finalista.

Por parte del “Verdao”, fue el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto y sacó nada menos que a River en cuartos de final ganando la ida y la vuelta, pero sufrió para acceder a la final tras una remontada histórica con Liga de Quito.

De esta manera, Flamengo buscará revancha de la final del 2021, donde Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su tercera estrella.

No será una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador y alcanzar a River y Estudiantes.

Cuándo y dónde se juega Palmeiras vs. Flamengo

La final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará el próximo 29 de noviembre desde las 17 horas en el Estadio Monumental de Lima.

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newell's

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros