Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Los dos gigantes brasileños disputarán el partido definitivo de la edición. Se vuelve a repetir la final del 2021.

Palmeiras y Flamengo disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2025, repitiendo así el partido definitorio de la edición 2021.

El “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales; y dejó en el camino a Racing, para convertirse en el primer finalista.

Por parte del “Verdao”, fue el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto y sacó nada menos que a River en cuartos de final ganando la ida y la vuelta, pero sufrió para acceder a la final tras una remontada histórica con Liga de Quito.

De esta manera, Flamengo buscará revancha de la final del 2021, donde Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su tercera estrella.

No será una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador y alcanzar a River y Estudiantes.

Cuándo y dónde se juega Palmeiras vs. Flamengo

La final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará el próximo 29 de noviembre desde las 17 horas en el Estadio Monumental de Lima.