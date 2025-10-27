Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Comienza la cuenta regresiva para el Mundial 2026 y se repasan los detalles del su sorteo de grupos el próximo 5 de diciembre

El Mundial 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y 19 de julio, se acerca a la conclusión de su fase clasificatoria y asoma el sorteo de grupos a realizarse el viernes 5 de diciembre, a partir de las 14, en Washington. La sede será el Centro John F. Kennedy.

Las selecciones que logren clasificarse a la cita mundialista del 2026 estarán divididas en cuatro bombos distintos y su ubicación será de acuerdo al ranking FIFA que ocupe cada una al momento del sorteo. No estarán presentes los equipos que tengan que disputar el repechaje (dicha instancia se llevará a cabo en marzo del 2026).

Habrá doce grupos de cuatro selecciones cada uno. Los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá ocuparán grupos distintos para garantizar que cada uno pueda jugar en su país los encuentros de la fase inicial. Por su parte, los equipos mejores rankeados serán elegidos como cabezas de serie para evitar que se enfrente entre sí en la primera instancia del torneo.

Mundial 2026: formato con 48 selecciones

Como se mencionó anteriormente, en la fase de grupos habrá 12 zonas, con cuatro selecciones cada una. En cada fracción se enfrentarán todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán a los 16avos de final del certamen junto a los ocho mejores terceros de todas las zonas.

A partir de allí se llevarán cuatro cruces de eliminación directa - a partir del 28 de junio- hasta la instancia final que se jugará el 19 de julio en Nueva Jersey Stadium.

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta el momento

Canadá - Anfitrión

México - Anfitrión

Estados Unidos - Anfitrión

Argentina

Japón

Nueva Zelanda

Uzbekistán

Irán

Corea del Sur

Jordania

Ecuador

Brasil

Australia

Uruguay

Paraguay

Colombia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Cabo Verde