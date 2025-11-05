De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

Omar De Felippe encendió la mecha al destacar que no cobró de Central Córdoba los premios por haber ganado la Copa Argentina 2024. ¿Se va?

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Omar De Felippe, aseguró en una conferencia de prensa que ni él ni su cuerpo técnico han cobrado los premios prometidos por ganar la pasada edición de la Copa Argentina 2025.

Además, el DT comentó que también mantienen deudas por el rendimiento del “Ferroviario” en el actual Torneo Clausura: de los 22 puntos cosechados, el plantel cobró 17 y su equipo de trabajo ninguno.

Omar De Felippe había comandado al conjunto santiagueño a conseguir la primera estrella de su historia, imponiéndose en la final de la copa nacional a Vélez, que luego se quedaría con la Liga Profesional 2024.

En una actualidad en la que muchos clubes atraviesan duros momentos económicos, el entrenador de Central Córdoba Omar De Felippe alzó la voz en nombre de su cuerpo técnico, reclamando las deudas que sufren y asegurando que “no es un problema de plata, sino de reconocimiento”.

En la conferencia de prensa posterior a su empate con Racing, por 0 a 0 en condición de local, el DT de 63 años deslizó que “hay algunas cosas que todavía no se cumplieron”, apuntando contra la dirigencia de su club para luego detallar los pagos atrasados que padecen.

La denuncia de De Felippe en Central Córdoba

“El cuerpo técnico no cobró el premio de la Copa Argentina que ganó”, aseveró el exentrenador de Independiente, agregando que tampoco cobraron lo prometido por los puntos conseguidos en el Clausura, aunque aseguró que estos problemas no lo hacen dudar sobre su continuidad en el club.

A pesar de todo, De Felippe afirmó que siguen trabajando “todos los días desde las seis de la mañana” para que sus jugadores consigan la esperada clasificación a los playoffs, desmintiendo rumores sobre su posible renuncia.

Central Córdoba, que había dado un auténtico batacazo al ganar la Copa Argentina 2024, se ubica en el tercer puesto de la zona A del Torneo Clausura, en zona de clasificación, con 22 puntos en 14 fechas y dos por jugarse.