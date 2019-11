De Felippe suena para suceder a Sciacqua en Patronato

Luego de que el entrenador Mario Sciacqua presente su renuncia tras la derrota ante Godoy Cruz, en Patronato ya se mueven para encontrarle un reemplazante y el que parece picar en punta es Omar De Felippe.

Por el momento, desde el club de Paraná se comunicaron con el extécnico de Independiente y Vélez, entre otros equipos, y quedaron en reunirse para conocer su proyecto. Otro de los nombres que aparece en el radar es el de Gustavo Álvarez, de último paso por Aldosivi,

A modo de despedida, Sciaqua comunicó su decisión ayer en una conferencia de prensa y explicó que no tenía fuerzas para continuar: "Me da mucha tristeza, pero no puedo dejar de ser profesional. Cuando (Santiago) Rosales se pierde el gol, se me desmoronó toda la fe y la convicción. Se me cayó la persiana", sostuvo.