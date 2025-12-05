De la Fuente dijo que España es la mejor selección del mundo y quiere jugar la Finalissima

Uno Santa Fe | Ovación | De la Fuente

5 de diciembre 2025 · 21:54hs
El entrenador Luis de la Fuente eligió a su España como la mejor selección del mundo, aunque aclaró que hay ocho o nueve que pueden ser campeonas en el Mundial 2026, y pese a que el sorteo de este viernes dejó con chances de un cruce ante Argentina en 16avos de final, aseguró que igualmente quiere afrontar la Finalissima en marzo, como estaba previsto.

En un mano a mano exclusivo con TyC Sports, el técnico de la Roja inició: "Cada uno tiene que pensar que su selección es la mejor. Consecuente a lo que acabo de decir, diré que España es la mejor, pero respeto a todas las grandísimas selecciones que hay".

A su vez, elogió el nuevo formato del certamen y la presencia de 48 equipos en el torneo, en vez de 32, como sucedía habitualmente: "Es el Mundial más abierto que ha habido nunca, pero a la vez con ocho o nueve que son capaces de ser campeonas del mundo".

Más allá de eso, remarcó que para dar un candidato hay que aguardar a cómo estará cada equipo a mediados del año próximo, considerando que en Europa coincidirá con el final de la temporada: "Veremos cómo llegamos a la cita, no tenemos la chance de controlar a los futbolistas y veremos cómo se llega de acuerdo a qué hacen en sus clubes, en una temporada durísima y que llegarán a ese tramo cansados. Tendremos que elegir a los mejores para competir en un período de tiempo corto".

Sobre la posibilidad de disputar la Finalissima ante la Albiceleste, remarcó que habló con Lionel Scaloni: "Ambos estamos ilusionadísimos con esa final, pero ambos tenemos nuestras particularidades, entiendo que nosotros y las federaciones pueden opinar diferente. A mí me gustaría mucho, porque no hay muchos partidos en el mundo de ese nivel, y por lo que representa encontrarme con un amigo en el campo de juego".

Y, ante la chance de cruzarse meses después de ese encuentro, pero en la Copa del Mundo, señaló: "Son circunstancias y si nos encontramos en 16avos significa que ya hemos pasado la fase de grupos y no me importa en cada eliminatoria tener el cruce más difícil porque eso signfica que estás vivo. Si se tiene que dar, se dará".

Por último, recordó cuando le dio clases a Scaloni, quien lo tuvo como profesor en el curso de técnico, y lo detacó "un alumno brillante". "Cuando ejerces de entrenador y vas a ver un partido, una de las virtudes de un buen seleccionador es ver más allá de lo que ven otros y evaluar cómo puede encajar. Cuando yo daba el curso trataba de intuir quién tenía más madera para ser entrenador y en esos 30 siempre había algunos que destacaban y Lio era uno de ellos, con Xabi Alonso, Xavi Hernández... lo ha demostrado", cerró.

