La sorprendente elección de Guardiola para el Mundial

Antes de conocerse el resultado del sorteo, el entrenador de Manchester City Pep Guardiola se refirió a la Copa del Mundo y dijo quien es su favorito

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. y donde se conoció el camino para todos los elencos partícipes, con la Selección Argentina encabezando el grupo J.

En la antesala del mismo habló Pep Guardiola, en vísperas al juego de Manchester City contra Sunderland por la Premier League, y a la hora de mencionar a los favoritos también reveló su sorpresivo deseo de ver a Inglaterra consagrarse como campeón, incluso por sobre España o la Albiceleste de Lionel Messi.

Al ser consultado sobre los equipos que cuentan con más chances, el entrenador catalán buscó no complicarse aunque dio a conocer su anhelo de ver a los Tres Leones consagrarse por primera vez desde la edición 1966, donde derrotaron a Alemania en una recordada y polémica final en Wembley: “Los de siempre, seguro que estamos de acuerdo en los tres o cuatro candidatos. A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país, y me encantaría que Thomas Tuchel y su equipo pudieran conseguirlo", afirmó.

El camino para el seleccionado británico en la fase inicial no será nada sencillo. Si bien es cabeza de serie y fue sorteado en el Grupo H, debutará ante nada más y nada menos que contra Croacia, seleccionado que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Qatar y ser subcampeón del Mundial de Rusia 2018, cita mundialista donde dejó en el camino a Inglaterra en las semifinales.

El resto de su zona también trae consigo un complejo encuentro ante Ghana, mientras que espera no tener sorpresas ante Panamá, elenco al que goleó 6-1 en Rusia 2018 y aparenta ser el juego más accesible en esta primera instancia del certamen.