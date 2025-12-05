Lucas Pusineri es el nuevo entrenador de Central Córdoba Luego de que Omar De Felippe anunciara que no renovaría su contrato, la dirigencia de Central Córdoba llegó a un acuerdo con Lucas Pusineri 5 de diciembre 2025 · 21:29hs

Lucas Pusineri es el nuevo DT de Central Córdoba.

A pesar de haber conseguido el histórico título deCopa Argentina y una más que digna participación en la Copa Libertadores, incluso habiendo derrotado al Flamengo -que terminó saliendo campeón-, Omar de Felippe se fue de Central Córdoba. El Ferroviario se movió rápido y ya cerró a su nuevo DT: Lucas Pusineri.

Pusineri, nuevo DT de Central Córdoba A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo oriundo de Santiago del Estero anunció la incoporación del Pusinator como nuevo entrenador. "¡Hola @LucasPusineriOk! Bienvenido", fue el mensaje que dejó el equipo negriblanco en su cuenta de X (@cacc_sde), ex Twitter.

"El Club Atlético Central Córdoba informa que llegó a un acuerdo con el director técnico Lucas Pusineri para que tome las riendas del plantel profesional de cara a la temporada 2026", sumó el club en su página oficial, en donde también repasaron la carrera del deté: "inició su carrera como DT de Deportivo Cúcuta y luego pasó por Deportivo Cali de Colombia, Independiente, Tigre y Atlético Tucumán.