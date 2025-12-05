Uno Santa Fe | Ovación | Lucas Pusineri

Lucas Pusineri es el nuevo entrenador de Central Córdoba

Luego de que Omar De Felippe anunciara que no renovaría su contrato, la dirigencia de Central Córdoba llegó a un acuerdo con Lucas Pusineri

5 de diciembre 2025 · 21:29hs
A pesar de haber conseguido el histórico título deCopa Argentina y una más que digna participación en la Copa Libertadores, incluso habiendo derrotado al Flamengo -que terminó saliendo campeón-, Omar de Felippe se fue de Central Córdoba. El Ferroviario se movió rápido y ya cerró a su nuevo DT: Lucas Pusineri.

A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo oriundo de Santiago del Estero anunció la incoporación del Pusinator como nuevo entrenador. "¡Hola @LucasPusineriOk! Bienvenido", fue el mensaje que dejó el equipo negriblanco en su cuenta de X (@cacc_sde), ex Twitter.

"El Club Atlético Central Córdoba informa que llegó a un acuerdo con el director técnico Lucas Pusineri para que tome las riendas del plantel profesional de cara a la temporada 2026", sumó el club en su página oficial, en donde también repasaron la carrera del deté: "inició su carrera como DT de Deportivo Cúcuta y luego pasó por Deportivo Cali de Colombia, Independiente, Tigre y Atlético Tucumán.

De la Fuente dijo que España es la mejor selección del mundo y quiere jugar la Finalissima

Mundial de Boxeo Amateur: Casazza se metió en los cuartos de final en Dubai

Lucas Pusineri es el nuevo entrenador de Central Córdoba

De la Fuente dijo que España es la mejor selección del mundo y quiere jugar la Finalissima

Mundial de Boxeo Amateur: Casazza se metió en los cuartos de final en Dubai

Lucas Pusineri es el nuevo entrenador de Central Córdoba

La sorprendente elección de Guardiola para el Mundial

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"