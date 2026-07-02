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De Paul, antes de jugar ante Cabo Verde: "Es un rival que lo hizo bien en la fase de grupos"

El volante de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, dijo en previa al duelo contra Cabo Verde que disfruta cada día junto a Lionel Messi y evitó especular

2 de julio 2026 · 16:35hs
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De Paul, antes de jugar ante Cabo Verde: Es un rival que lo hizo bien en la fase de grupos

El mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, aseguró en la conferencia de prensa previa al encuentro contra Cabo Verde que el equipo disfruta cada día junto a Lionel Messi y evitó especular sobre cuánto tiempo más seguirá el capitán.

"Es un análisis errado pensar que los partidos que pueden llegar a faltar, no sabemos cuántos son, no hacemos futurología. Lo importante es disfrutarlo todos los días", expresó el volante al ser consultado por la presencia del rosarino en el Mundial 2026.

"Cabo Verde hizo bien las cosas"

De cara al encuentro de los 16avos de final, De Paul destacó el mérito de Cabo Verde por haber alcanzado esta instancia y pidió no subestimar al seleccionado africano.

"Es verdad que cuando se dio el sorteo, el grupo que nos tocaba enfrentar tenía dos campeones del mundo y selecciones con jugadores importantes. Con el correr de los años esto es fútbol y podía suceder. Nos toca un rival que lo hizo bien en la fase de grupos", analizó.

En esa misma línea, remarcó la necesidad de afrontar el compromiso con máxima concentración: "Creo que enfrentarlo con mucha responsabilidad es importante para nosotros. La experiencia es importante, pero todos los partidos son diferentes y las emociones son fuertes. Nadie sabe cómo van a repercutir".

Su rol dentro del plantel

Por último, el jugador del Atlético de Madrid se refirió al lugar que ocupa dentro del ciclo de Lionel Scaloni y reconoció que siente una responsabilidad especial por la cantidad de años y partidos que acumula con la camiseta argentina. "Creo que por la cantidad de partidos y años sí me siento importante y responsable de esta Selección. Desde mi lugar y con la experiencia que tengo intento transmitirla a mi manera", afirmó.

Además, destacó el compromiso del grupo campeón del mundo: "Es un grupo muy capaz y serio, que entiende el lugar que ocupamos y la responsabilidad que tenemos", concluyó.

De Paul Selección Argentina Cabo Verde
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