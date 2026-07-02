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"Perdimos todo": un incendio destruyó la casa de una familia en Bº Schneider y piden ayuda para volver a empezar

El fuego habría sido provocado por un cortocircuito cuando la vivienda estaba vacía. Tres niños que hace cuatro años perdieron a su madre también se quedaron sin su hogar.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de julio 2026 · 17:10hs
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Incendio: Un incendio destruyó totalmente una vivienda en barrio Schneider

Incendio: Un incendio destruyó totalmente una vivienda en barrio Schneider, Santa Fe.

Una familia de barrio Schneider atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña, entre Regis Martínez y avenida Blas Parera, en la ciudad de Santa Fe.

El siniestro ocurrió este miércoles y, de acuerdo con las primeras pericias, se habría originado por un cortocircuito cuando no había nadie dentro de la casa. Las llamas consumieron prácticamente todas las pertenencias del hogar y dejaron la vivienda inhabitable.

El incendio

El fuego se desató en una vivienda interna a la que se accede por un pasillo, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del barrio.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Zapadores, efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia inmuebles linderos.

Afortunadamente, no hubo personas heridas, ya que la vivienda se encontraba vacía al momento del siniestro.

"Lo perdimos todo"

Cristian, propietario del inmueble, contó que se enteró de lo ocurrido gracias al llamado de un vecino.

"Cuando llegamos ya era un revoltijo de gente. Tratamos de apagar el principio del fuego, pero había mucho humo y me terminaron sacando para afuera. Después llegaron los bomberos y pudieron controlar el incendio", relató.

El hombre explicó que las pérdidas fueron totales. El fuego destruyó muebles, ropa, electrodomésticos y provocó severos daños en la estructura de la vivienda.

"Primero hay que limpiar y sacar todo lo quemado. Después veremos qué se puede rescatar, aunque prácticamente no quedó nada", lamentó.

LEER MÁS: Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

El alivio: los chicos no estaban en la casa

En medio del drama, la familia encontró un motivo para agradecer: los tres hijos de Cristian no estaban en la vivienda cuando comenzó el incendio.

"Gracias a Dios los chicos estaban con sus hermanas mayores, que los habían buscado de la escuela. Si esto pasaba de noche, mientras dormíamos, no sé qué hubiera pasado", expresó conmovido.

La situación golpea aún más a la familia porque Bautista, de 10 años, y los mellizos Alma y Adán, de 9, perdieron a su madre hace aproximadamente cuatro años. Ahora también se quedaron sin el lugar donde vivían.

La vivienda quedó inhabitable

Sabrina, pareja de Cristian, aseguró que el inmueble no reúne condiciones para ser habitado nuevamente en el corto plazo.

"Hay tres menores y es imposible que vuelvan a vivir acá. Para mí hay que arrancar de nuevo porque la vivienda quedó inhabitable", sostuvo.

Mientras intentan recuperarse del impacto emocional, la familia comenzó una campaña solidaria para poder reconstruir su hogar.

Cómo ayudar

La familia inició una campaña solidaria para poder reconstruir su casa y recibir todo tipo de donaciones.

Solicitan ropa, calzado, ropa de cama, muebles, electrodomésticos —como heladera, cocina o lavarropas— y cualquier otro elemento que les permita volver a empezar.

Talles de ropa y calzado:

  • Adulto: talle 50 y L (varón)
  • Adulto: talle 2
  • Niño y niña: talle 16
  • Calzado: números 43, 40 y 37

Quienes deseen colaborar también pueden realizar un aporte económico a través del alias Cristianlurig.

Además, para coordinar la entrega de donaciones o solicitar más información, están habilitados los siguientes teléfonos de contacto vía WhatsApp:

  • 3425 217527
  • 3425 377999

incendio casa barrio Schneider Santa Fe
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