Por primera vez habrá vuelos panorámicos nocturnos sobre Santa Fe durante las vacaciones de invierno

La propuesta comenzará el próximo lunes y permitirá sobrevolar la ciudad de Santa Fe y la zona de islas. Además, durante el receso se reforzarán las frecuencias aéreas hacia Aeroparque.

Vuelos panorámicos: Por primera vez se realizarán vuelos nocturnos sobre Santa Fe durante las vacaciones de invierno.

El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo incorporará una propuesta diferente para las vacaciones de invierno: desde el próximo lunes comenzarán los vuelos panorámicos de la Experiencia XFlight , una iniciativa que permitirá descubrir la ciudad de Santa Fe desde el aire y que, como principal novedad, sumará recorridos nocturnos para apreciar el paisaje urbano iluminado.

La actividad fue presentada este jueves por el Gobierno de Santa Fe junto a XFlight Argentina, empresa encargada de operar los vuelos, que se desarrollarán durante todo el receso invernal.

Los recorridos incluirán algunos de los puntos más emblemáticos de la capital provincial, como el Puente Colgante, la Basílica de Guadalupe, la Costanera, la zona de islas y los estadios de Colón y Unión, ofreciendo una perspectiva diferente de la ciudad.

Vuelos diurnos y nocturnos

La presidenta del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, destacó que la experiencia regresa luego de la buena recepción obtenida en 2024 y resaltó la incorporación de los vuelos nocturnos como una de las grandes novedades.

"Queríamos ofrecer algo especial para disfrutar la ciudad desde el cielo, casi flotando, a muy baja velocidad y altura, contemplando sus principales monumentos y paisajes desde otra perspectiva", señaló.

Además, sostuvo que la propuesta apunta tanto a turistas como a los propios santafesinos. "La idea es que quienes visiten Santa Fe, pero también quienes viven aquí, puedan redescubrir la ciudad desde un lugar diferente, combinando turismo, recreación y el atractivo de la aviación", afirmó.

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Una apuesta para impulsar el turismo

El vocal del directorio del aeropuerto, Emanuel Haquín, explicó que los vuelos estarán disponibles entre las 11 y las 21 durante todo el receso invernal y que las reservas podrán realizarse a través del sitio web de XFlight Argentina.

Según indicó, la iniciativa busca fortalecer la actividad turística de la región y ofrecer una experiencia accesible para toda la familia.

"Más allá del vuelo en sí, buscamos potenciar el turismo de la provincia mediante una propuesta distinta. Pueden participar tanto adultos como niños, que abonan asiento a partir de los tres años", explicó.

Más vuelos hacia Aeroparque

En paralelo, el Gobierno provincial anunció un refuerzo de la conectividad aérea durante las vacaciones de invierno.

Durante la primera semana del receso habrá tres frecuencias diarias entre Sauce Viejo y Aeroparque —ida y vuelta— los lunes, miércoles, jueves y viernes. En la segunda semana, el esquema especial se repetirá el lunes.

Riuli remarcó que el incremento permitirá mejorar las conexiones con otros destinos nacionales y brindar mayores alternativas tanto para quienes viajan por turismo como por motivos laborales.

"Contaremos con cinco jornadas adicionales con tres vuelos diarios hacia Aeroparque, lo que facilita las conexiones y amplía las posibilidades para los pasajeros", precisó.

Finalmente, destacó que el crecimiento de la conectividad responde a una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

"El aeropuerto es considerado una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad, generar empleo y acompañar el desarrollo productivo de la provincia", concluyó.